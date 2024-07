Svetislave sa Zvezdare, želim ti...: Matora se obratila Anđelu nakon što se pohvalio da je kupio stan, a tek da čujete kakav mu poklon sprema

S Jovanom Tomić Matorom razgovarali smo o aktuelnim temama vezanim za bivše učesnike "Elite", a očekivano, reči je bilo i o njenoj bivšoj ženi Aniti Stanojlović i njenom sadašnjem dečku Anđelu Rankoviću, sa kojima je na ratnoj nozi.

Pre svega, pitali smo je šta se dešava s Anitinim mobilnim telefonom, tačnije SIM karticom koja je još uvek kod Matore u Železniku.

- Kod kuće mi je telefon, nije mi on još stigao na red. Ma, lagano, ima vremena za sve, trajaće ovo (smeh) - rekla je Matora, a potom se osvrnula na brojne najavljene tužbe kako protiv nje, tako i protiv njene porodice.

- Ništa mi nije stiglo. Da budem tužibaba neću, a oni ako me tuže, rado ću se odazvati i poslati kontratužbe. Imam i ja da tužim, ali me smara da se bavim time, pre ću s mamom, tatom i Dunjom otići u banju. Sutra idem da se nađem sa mojom advokaticom, da platim razvod i da vidim šta se sve i kako tu izdešavalo. Ja nisam taj tip da tužam, da kao neki budem u talu sa advokaticom, da tužim što više učesnika rijalitija, pa da pare delimo pola-pola. Meni su to glupe stvari - objasnila je Matora.

Anđelo Ranković se pohvalio pre nekoliko dana da je kupio novi stan, te smo je pitali kako to komentariše.

- Neka je sa srećom Svetislavu sa Zvezdare, sve najbolje mu želim, neka je živ i zdrav! Nadam se da će živeti sa Anitom i malim, da će Aleksej imati svoju sobicu, da će biti srećni. Ja im sve najbolje želim - rekla je Matora, a mi smo je za kraj upitali šta bi Anđelu, hipotetički, poklonila za useljenje.

- Ne znam šta bih mu poklonila, morala bih da razmislim, sada nisam nešto kreativna. Svakako, sigurno bi se našlo nešto za njega u seks šopu. On je fetišar stari, našlo bi se nešto za njega - rekla je Matora za Pink.rs.

