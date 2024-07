Pinkovci u noćnom provodu! Darko Tanasijević pokušao da zavadi Anu Radulović i Jovanu Jeremić, ona pred kamerama otkrila istinu o koleginici

Popularna TV voditeljka okupila je sinoć prijatelje i kolege kako bi sa njima proslavila 32. rođendan.

Lepa slavljenica priznala je da velikih želja nema, jer su joj se sve one najveće već ostvarile.

- Da mi ova godina života bude ista kao prošla, ali stvarno. Toliko sam životnih želja ostvarila u prošloj godini da bi bilo sramota da poželim nešto više. Nisam skromna, stvarno sam mnoge stvari ostvarila prošle godine. Prošla godina mi je bila prepuna prelepih stvari - priznala je Ana pred kamerama emisije "Ekskluzivno".

Pred objektivom je stajala zajedno s kolegama Ivanom Šopić i Darkom Tanasijevićem, a kada je njen prijatelj i kolega Nenad Čokovan ukazao na prijateljstvo i poštovanje između nje i Jovane Jeremić, umešao se Tanasijević, koji je u šali pokušao da zavadi dve koleginice.

- Ma, to nije istina! Ja znam da se ne podnose njih dve - dobacio je Tanasijević, a potom je Jeremićeva objasnila da će Ana u njoj imati prijatelja za ceo život.

- Sve najbolje joj želim, kao i uvek. Anu izuzetno cenim i volim, ja sam neko ko vrlo teško dolazi na žurke, mene ne možete da vidite na gradskim dešavanjima. Veliki sam čudak i baksuz privatno, volim da se družim sa knjigama, životinjama i svojim sam treninzima. Ne dozvoljavam da mi niko narušava mir, čudak sam po tom pitanju. Vrlo sam zatvorena od sebe, što je vrlo drugačije od onoga kakva sam na sceni - počela je priču Jovana, a potom nastavila:

- Kada se pojavim kod nekoga, to znači da nekoga baš cenim. Ana i ja imamo istoriju, to je osoba koja je bila uz mene kad nisam imala novca, koja mi je davala svoje haljine na početku karijere. Ana je meni učinila uslugu, jer tada nisam imala pare i borila sam se. Puno mi je pomogla, ja joj to nikada neću zaboraviti. Dokle god sam živa i zdrava, ona će na mene moći da računa. Predobra je osoba i najlepša žena koju ja znam - rekla je ona za "Ekskluzivno".

Autor: A. Nikolić