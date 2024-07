Miki demantovao Matoru! Tvrdila u emisiji da su njeni pokloni završavali kod Anđela, Đuričić tvrdi suprotno (AUDIO)

Jovana Tomić Matora noćas je u emisiji "Elita - Narod pita" izjavila da su mnogo puta pokloni koji su njoj bili namenjeni tokom učešća u rijalitiju završavali kod Anđela Rankovića, što je demantovao i njen prijatelj, Miki Đuričić.

Matora je ispričala da su pokloni koje joj je, između ostalih, slao i Miki Đuričić završili kod Anđela, njenog ljutog suparnika, umesto kod nje. Tim povodom pozvali smo Mikija, kako bismo proverili šta je slao Matoroj i šta je od toga što je on kupio završilo u Anđelovim rukama.

- Poslao sam joj album sa slikama, slao sam joj kad je bio rođendan... - počeo je Miki, a na pitanje da li je nešto od pomenutih stvari završilo kod Anđela, demantovao je Matoru.

- To ja ne znam. Bilo je uneto to što sam jednom poslao... Mislim da sam dva puta. Jednom za Novu godinu, drugi put kada sam slao i Mići i svima... Oba puta joj je uneto to što sam joj ja poslao - potvrdio je Miki, čime je opovrgnuo Matorine tvrdnje u emisiji.

Poslušajte Mikijevu izjavu:

Autor: pink.rs