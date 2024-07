Stala na njegovu stranu: Stoja podržala Desingericu pa oplela po kolegama: Ljubomorni su jer...

Dragomir Despić Desingerica postao je poznat javnosti po skandaloznim tekstovima, bahatom ponašanju u javnosti i na nastupima.

U žiži javnosti je nekoliko dana zbog skandaloznog poteza na jednom od nastupa kada je pljuvao devojci u usta.

Tim povodom se oglasilo i Ministarstvo kulture i medija Crne Gore izražavajući veliku zabrinutost za omladinu koja dolazi na nastupe popularnog repera, te su mnogi posumnjali da će se dogoditi zabrana ali do toga za sada nije došlo.

Većina ličnosti sa estrade je zgrožena njegovim ponašanjem, a jedna pevačica je stala u njegovu odbranu.

- Gledam ovih dana neke kolege i koleginice kako pljuju, vređaju i omalovažavaju novog mladog izvođača Desingericu. Kao "zabrinuti su njegovim ponašanjem", bla bla... Moralne gromade sa vašara i šatri nekome dele lekscije.... Da vam kaže Stoja o čemu se radi: "Uzima im posao! To njih boli jer polako nestaju, niko ih ne zove i grebu noktima da se održe na površini. Umislili su da su pretplaćeni na popularnost, pare i slavu - pisala je pevačica i dodala:

- Neka se sete da su i oni nekada bili mladi i da su se borili za svoje mesto. I ovaj se momak bori, i to jako dobro! Trenutno mnogo bolje od nekih starijih kolega i koleginica koje mrze ceo svet. I da - uzima pare i treba! Ima on neke svoje planove, želje, porodicu. Najbolje bi bilo da samo stariji pevači uzimaju pare, to ne biva! Pustite dečka na miru i ako van ne ide tražite drugi posao - napisala je Stoja.

Autor: N.Brajović