Ovo je tajna čuvenog hita: Evo kako je nastala pesma 'Oči boje duge' i kome je posvećena (VIDEO)

Pevač Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy devedesetih godina harao je muzičkom scenom, a čuveni hit "Oči boje duge" vinuo ga je u zvezde.

Kako mnogi ističu, pesma "Oči boje duge" obeležila je jednu muzičku epohu i bila je veliki vetar u leđa Doktor Igiju, a i dan danas je veoma slušana.

Ipak, Todorović je jeku popularnosti on je odlučio da se povuče sa estrade, a danas vodi miran život, i dalje snima pesme i nastupa, ali manjim intenzitetom, te ističe da mu i danas često traže da izvede pesmu "Oči boje duge".

Prošlo je skoro 30 godina otkako je ova numera snimljena, a Dr Igi je otkrio jednom prilikom kako je ona nastala i kome je posvećena.

- Pesma je nastala slučajno. Naš kompozitor je u trolejbusu video neku devojku, svidela mu se i počeo je da zvižduće neku melodiju, došao je kući i majci rekao da ćuti da bi snimio to na kasetofonu. Posle je to prepakovao u kompjuteru. Tako je nastala ta melodija. Kad smo snimili to u studiju i ja i producent smo odmah osetili da će biti veliki hit, ali da će biti baš toliki mega hit i toliko vremena trajati, to niko nije mogao da pretpostavi - rekao je Igi jednom prilikom u emisiji "Ami Dži šou".

- Ja sam je kasnije posvetio jednoj drugoj devojci tek kad sam je otpevao, zna ona ko je to, to je najbitnije - ispričao je Dr Igi nedavno u jednom podkastu.



Autor: N. B.