Otkrio kakvo mišljenje ima o Desingerici: Rasta brutalno iskren o reperovom skandalu

Otkrio da li ga pordžava ili ne!

Stefan Đurić Rasta razmišlja o snimanju još jednog filma, ali, kako ističe, to neće biti nastavak priče iz zatvora već priče iz života.

- Trudim se da na pravi način dođem do klinaca. Možda će biti nastavaka filma, pogotovo nakon ovog uspeha. Ne volim da recikliram stvari i da guram na silu. Možda cela živtna priča bude na filmu. Ima tu šta da se ispriča. Ja verujem u Boga, veliki sam vernik i verujem da sve to što se desilo je moralo baš tako da bude. Desilo se u momentu koji je za mene bio jako dobar. To je i snimljeno, videćemo za dalje.

Detinjstvo mu nije bilo nimalo lako, odrastanje na Kosovu, preseljenje u Srebrenicu, a Stefan sa ove distance smatra da mu je to puno pomoglo.

- Sve te stvari koje ti se čine teškim u životu su mi zapravo olakšale stvari, da skapiram ljude, razvijem socijalnu inteligenciju. Sve je to meni pomoglo.

Pre dva meseca imao je ozbiljan problem sa kičnom, operisao je diskus herniju.

- Sad je sve super, hvala Bogu. Rešio sam životni problem koji me je mučio duže od šest godina. Morala je da se desi ta operacija. Meni su stalno dolazile sestre i doktori i nije bilo straha, čak su mi govorili da se ponašam kao da sam došao na medicinski tretman, a ne operaciju. Problem sa diskus hernijom me je mučio godinama i jedva sam čekao to da rešim, pa nisam imao strahova. Ali, svakako da čovek pred anesteziju razmišlja da li će se probuditi. U fazonu ako je to- to, vredelo je živeti. Mislim da sam dovoljno uradio.

Poslednjih dana neizostavna tema je Desingerica sa svojim performansima, pa i oglašavanje Ministarstva kulture Crne Gore vezano za njegovo ponašanje. Sa Rastom smo i o tome porazgovarali.

- Ne znam zašto su ljudi toliko šokirani svime time. Jer u istorijskom razlaganju scene uvek je toga bilo, od di džej Krmka, pa MC Stojana, i on je imao drugačije tekstove.... Meni to nije šok, nije mi nešto što ne razumem, iako to nije moja čašica čaja, nije to nešto što bih slušao. Svakako cenim da bilo ko na bilo koji način u današnje vreme uzima pare, a da ne mora da prodaje drogu niti da se bavi nečim takvim, i za mene je to - skidam kapu.

Autor: N.B.