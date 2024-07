Ni u snu ne biste pogodili koja su prava imena naših najpopularnijih javnih ličnosti: Za neka nikad do sada niste čuli! (FOTO)

Naše najpoznatije ličnosti su se proslavile pod pseudonimom, ali iznenadiće vak koje imena im stoje u dokumentima.

Naše poznate ličnosti izgradili su velike karijere, ali malo ko od njih je stekao popularnost pod pravim imenom! Dok su neki koristi nadimke, pojedini su potpuno izabrali nova.

Bebi Dol

Pravo ime joj je bilo Dragana Šarić, međutim, pre nekoliko godina je odlučila ponovo da ga promeni, jer je želela da počne novi život od nule.

– Jednostavno odlučila sam da se više ne zovem Dragana Šarić jer mi je to dosadilo, ali i zbog toga što želim da započnem novi život. Promenila sam ime u Dana Todorović. Dana je moje crkveno ime, a Todorović sam uzela od supruga. Mnogo mi se sviđa kako mi stoji i volela bih da me ljudi ubuduće zovu tako – rekla je tada Bebi koja je jednom prilikom otkrila i kako je dobila svoje sada prepoznatljivo umetničko ime.

A čuveno umetničko ima joj je smislio jugoslovenski muzičar Srđan Šaper.

– Jedne noći kada je trebalo osmisliti omot za moj singl, došlo je to Bebi ime i Dol prezime. Mislila sam da tako mogu da sačuvam privatnost. Ime je smislio, evo reći ću iako možda on ne bi voleo da se pominje u tom kontekstu, Srđan Šaper. Kao što sam ja smislila puno stvari za njega, tako je i on rešio ovaj problem. On je bio „kum“ – otkrila je Dana Todorović.

Doris Dragović

Malo je poznato da je „Doris“ nadimak njenog punog imena Dorotea, a da se Dragović ne preziva već trideset godina, koliko je u braku sa bivšim vaterpolistom Mariom Budimirom. Dorotea i Mario Budimir u braku su dobili i sina Bornu.

Dado Topić

I među najvećim obožavaocima ima onu koji ne znaju kako koje je pravo i ma ove regionalne muzičke zvezde.

Dado se, zapravo, zove Adolf, a pevač je svojevremeno objasnio zbog čega je dobio baš to ime.

- Priča o mom imenu zapravo je krajnje jednostavna. Najbolji prijatelj mog oca, kojeg i ja pamtim kao jednog od najboljih i najkvalitetnijih ljudi koje sam upoznao u životu, bio je Židov po imenu Adolf. Po zanimanju je bio zubar, a moj mu je otac, kojeg je Adolf u životu svojim dobrim delima jako zadužio, davno pre mog rođenja obećao da će, ako dobije sina, nazvati dete njegovim imenom”, nastavio je on priču.

„Adolf mi je, dakle, bio i moj krsni kum. Iako su bila teška posleratna vremena, moj tata je bio tvrdoglav. U obzir nije dolazilo, premda su ga mnogi nagovarali, da mi nadene neko drugo, ‘pitomije’ ime. Tata je rekao: ‘Biće Adolf’, pa sam tako i postao Adolf“, zaključio je Topić i dodao da je zbog svog imena često imao neprijatnosti u životu.

Lepa Brena

Lepa Brena danas je jedna od najvećih balkanskih zvezda, a njeno pravo ime jeste Fahreta Jahić.

- Fahreta je ime turskog porekla i znači nagrada ili pohvala. To sam slučajno saznala od jednog Turčina, dolazio je u Brčko i prodavao neke stvarčice, još pre dok je moglo tako da se prodaje. Mislim da to ime meni sasvim odgovara i ocrtava moju pravu ličnost - pričala je svojevremeno.

Pevačica je nadimak Brena dobila od trenera košarke, a onda je voditelj Milovan Ilić Minimaks, kada se proslavila, dodao "Lepa" i tako je danas svi znamo.

Silvana Armenulić

Pokojna Silvana Armenulić ušla je u legendu pod tim imenom, a zapravo se zvala Zilha Barjaktarević.Pokojna Silvana Armenulić ušla je u legendu pod tim imenom, a zapravo se zvala Zilha Barjaktarević.

Beki Bekić

Na sceni se pojavio tokom osamdesetih godina, a njegovo pravo ime - Behljulj Behljulji je malo ko mogao pravilno da izgovori.

– Dragan Aleksandrić i ja samo sedeli i pošto sam se ja sa singl pločom prvom pojavio sa mojim imenom Behljulj, tad sam ukapirao da ljudi ne mogu da izgovore moje ime, vrlo teško. Kod nas je interesantno ime, jer ljulj znači cvet, a beh znači behar. Od malena su me zvali Beki, mama i u školi su me zvali tako i Dragan je mislio da bude samo Beki, a ja sam hteo da dodamo i prezime, jer su se u to vreme pojavljivali samo nadimci.

– Stalno sam dolazio kod njega kući, njegova žena Slavica me je obožavala i vraćala se sa pijace jedan dan i vidi mene i kaže: „Jao, moj Bekić stigao”, i ja pitam Dragana: „Je l’ si čuo šta je rekla”, kaže on: „Ne, ne, šta?” i ona je ponovila, i ja kažem: „Dragane, neka tako bude prezime.” To je bilo 1984, 1985. godine, stvarali smo firmu, nisam promenio identitet time što sam promenio ime, ostao sam isti, kao mnogi pevači koji su menjali imena. Beograd me je prihvatio dobro, muzika uvek pobeđuje – otkrio je Beki u jednoj emisiji

Alen Islamović

Njegovo pravo ime je Alija, što je i sam jednom prilikom potvrdio.„Tačno je. Nema ništa čudno u tome, mnoge svetske zvezde odaberu drugo ime kojim se predstavljaju u javnosti, najčešće neko koje zvuči primamljivije. Tako je bilo i u mom slučaju“, rekao je Alen jednom prilikom.

Ana Bekuta

Pevačica Ana Bekuta na estradi se pojavila kao Nada Polić. Međutim, kako su u to vreme aktuelne bile četiri Nade: Topčagić, Obrić, Mamula i Knežević, ona je odlučila da uzme drugo ime.

S obzirom na to da je krštenim imenom više niko nije ni zvao, Ana je ime i prezime promenila i zakonski, te joj u dokumentima stoji – Ana Bekuta.

Dara Bubamara

Gotovo svima je danas poznato da je pravo ime pevačice Dare Bubamare zapravo Radojka Adžić. S obzirom da joj to nije bilo dovoljno zvučno za estradu, ona se proslavila pod umetničkim imenom.

Dino Merlin

Dino Merlin jedna je od najvećih zvezda na našim prostorima, a ovo mu je samo umetničko ime. Pevač je rođen 12. septembra 1962. godine u Sarajevu u Bosni i Hercegovini kao Edin Dervišhalidović.Nadimak je dobio po grupi koju je osnovao u Sarajevu 1983. godine, mada je karijeru počeo ranije, krajem sedamdesetih.

Izvornika Milošević

Pevačica Izvorinka Milošević po poreklu je Vlahinja, a njeno pravo ime i prezime glasi Funtinjora Funta Lunga.Međutim, njen deda je nakon Drugog svetskog rata promenio prezime u Miliošević, te je i ona kasnije uzela njegovo prezime, a ime je „prevela na srpski“ kada je krenula u školu.

Mina Lazarević

Glumica Mina Lazarević zapravo se zove Mirjana, ali joj je Mina nadimak iz detinjstva.„Koren reči Mirjana je mirna, krotka, smerna, što ja definitivno nisam. Krotka i smerna umem da budem, ali mirna ne. Što je rekao moj profesor, a sada me Nada Blam podsetila na to, ja sam žena sa hiljadu lica“, ispričala je glumica.

Ilda ŠaulićPevačica Ilda Šaulić dobila je ime po svojoj baki – Ilduza. Ona je bila majka legendarnog pevača Šabana Šaulića. Mada, naslednica kralja narodne muzike odlučila je da se publici predstavi nadimkom, smatrajući da je on lakši za pamćenje.

Mile Kitić

I Mile Kitić postao je poznat po svom nadimku, budući da mu je pravo ime Milojko Kitić.

Mina Kostić

Mina Kostić rođena je kao Minira Jaširi, što je najpre demantovala, a kasnije je priznala da je ime promenila kada je imala 19 godina.

Eksta Nena

Poznata je po prelepom glasu, a može da se pohvali da je u dugogodišnjoj karijeri nisu pratili skandali. Pevačica je 1992. godine predstavljala tadašnju Jugoslaviju na Evroviziji, a u tom periodu, snimila je i duet sa Dadom Topićem koji je završio u seriji „Srećni ljudi“. Međutim, pored ogromnog uspeha, malo ko zna da joj u dokumentima stoji ime Snežana Berić.

Jana Todorović

Rođena je 1974. u mestu Babin Most na Kosovu i Metohiji i to pod imenom Dragana Todorović.

Luis

Vlasnik hitova bez kojih ne može da prođe nijedno slavelj se u stvari zvao Ljubiša Stojanović. A nadimak je dobio već sa 9 godina, jer je sjajno izvodio pesme legendarnog Luisa Armstronga.

Autor: Milica Krasić