Ovako je Laća izgledao deset dana pred smrt: Boki 13 objavio njihovu zajedničku fotku iz zatvora, pa ogolio dušu o prijateljstvu s njim (FOTO)

Pre četiri meseca, šoumen Bojan Jovanovski, poznatiji kao Boki 13 zvanično je oslobođen svih optužbi, pa mu se krivična dela poput pranja novca i nezakonitog pribavljanja imovinske koristi više ne stavljaju na teret.

Boki 13 od tada uživa u životu na slobodi, te se neretko oglašava na svom instagram profilu, gde deli svoju svakodnevnicu i sebi bitne trenutke sa dragim ljudima.

Te je tako, šoumen podelio crno-belu fotografiju sa pokojnim sinom Marine Tucaković i Aleksandra Fute Radulovića, Laćom Radulovićem, te je otvorio dušu o njihovom poznanstvu i prijateljstvu.

- Ovo je poslednja slika sa Laćom desetak dana pre njegove smrti, bio mi je u poseti dok sam bio u bolnici (zatvoru). Laća je bio jedan od retkih koji me je konstantno zvao, zvao moje roditelje, brinuo, posećivao me je dok sam bio u zatvoru i bolnici! On je bio jedno predobro biće puno ljubavi i bola! Mi smo bili naši, mi smo bili porodica, on je otišao mlad i mnogo talentovan, otišao kod svoje majke Marine koja ga je bezuslovno volela...I za kraj, krvave mi suze, ponovi runde

Ovom fotografijom i opisom na istoj jasno je stavio do znanja svima da su bili i više nego prijatelji - kao porodica, te i da mu je jako krivo što je Laća preminuo.

Autor: Nikola Žugić