IZGLEDALA JE KAO DA IMA 180 KILOGRAMA: Popović otkrio tajne početka saradnje s Brenom: Tražila je pare unapred!

Ko bi rekao da će postati jedna od najvećih muzičkih zvezda u regionu?!

Lepa Brena započela je svoju karijeru kao članica grupe "Slatki greh", a Saša Popović otkrio je jednom prilikom kako je njen muzički početak izgledao.

- Zvao sam redom muzičke agencije po tadašnjoj Jugoslaviji, niko nije imao pevačicu da mi preporuči. Onda mi jedan drugar kaže kako tu, u Brčkom, ima jedna pevačica koja, doduše, peva samo subotom na igrankama i to rok - otkrio je Popović.

- Kad se pojavila, sa nekom kovrdžavom kosom, pegama, kao Dženis Džoplin, sve nam se srušilo. Orkestar me je ubedio da bi Brena mogla da bude zamena za Spasu. Međutim, morao sam i da odem da pitam njenog oca za dozvolu da počne da peva s nama.

- Pobegla je od kuće! Meni je rekla da ima 80 kila, ali izgledalo mi je kao da ima 180 kila. Sivi kofer, uvezan kanapom, bio je pun odeće koja nije odgovarala za nastup. Znala je tri pesme da otpeva, ali je učila neverovatnom brzinom - priseća se Saša.

Taman kad je pomislila da su stvari došle na svoje mesto, umešala se „viša sila” - zbog Titove smrti, proglašena je višednevna žalost.

- Tad je ona došla kod mene i tražila jednu platu unapred. Otišla je u Novi Sad, a vratila se kao druga žena. Nova frizura, nova odeća, sve je izgledalo drugačije. Kad smo izašli prvi put svi zajedno na binu, direktor hotela je bio iznenađen. Tako je počela Lepa Brena - rekao je on tada.

Podsetimo, Brena je jednom prilikom otkrila kako je smršala čak 17 kilograma.

- Ujutru sam obično jela jedno ili dva jajeta. Gledala sam da to budu organska jaja. Za ručak je obično bila nekakva posna supa bez masnoće i rezanaca. U stvari to je bila voda u kojoj se samo barilo povrće, a ne kuvalo do besvesti, pa da ne dobijete niti jedan vitamin iz cele priče. Tu je obavezno bilo i neko meso, koje je bilo na grilu ili je bilo kuvano. Za večeru je to bio komad ribe ili mesa, uz salatu - ispričala je Brena svoju dijetu, dok je poznato da od početka karijere pa do danas nije vratila nekadašnju liniju, kojom nije bila zadovoljna.

Autor: Milica Krasić