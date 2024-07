Šako Polumenta otvorio dušu: Otkrio istinu o sukobu sa najbližima, progovorio o gubitku roditelja i skandaloznim aferama!

Pevač iskreno o svemu što se godinama pisalo o njemu!

Reporter Nemanja Vujičić i novom izdanju emisije "Premijera Vikend Specijal" razgovarao je sa Šakom Polumentom. Pevač je otvorio dušu o turbulencijama u životu, sukobima sa najbližima i stvarima koje ga pokreću.

- Život mi je jednostavan, ljudi svrate na pivo i lubenicu. Mnogo sam sebe žrtvovao da bih bio svačiji. Bio sam tuđ, dozvolio sam nekim ljudima koji ne zaslužuju moje poštovanje. Što bih dozvolio da neko svratio u kuću Šaka Polumente? Gubiš ljude, generacije, Korone je odnela mnogo, otišli su i majka i otac. Pričao sam o svom bratom u tvojoj emisiji, gubitak postane navika i vidiš da život mora da ide dalje. Ja sam tad imao dvoje unučadi, a sad sam dobio još troje. To je energija i moja snaga - govorio je Šako.

- Izgubio si ljude koji su ti dali život, od toga nema većeg gubitka - dodao je Nemanja.

- Bilo mi je jako teško da pričam o tome jer je to bol koja ne može da se opiše, a onda postaneš svestan da su odlasci prirodne stvari, život nema pravila, idu i mlađi. Kažeš sebi da je tako moralo da se desi - dodao je Polumenta.

- Koliko te je promenila uloga dede i koliko je zahtevna? - upitao je Nemanja.

- Svašta nešto se dešavalo, udar na moje dete... On je bio momak, one su bile devojke i trpele su uspeh moje karijere. Mene ljudi nisu mazili, nego su me oštro gazili. Mnogo im je bilo teško, ali moje vaspitanje i što sam ni iz čega stvorio lep život da moja deca migu da uživaju sa svojom decom. Svako ima svoj kutak i svoj dom, želeo sam da imaju svoje i sve što sam stvorio sam podelio sa njima - govorio je Šako, a onda otkrio koliko se dom klatio i da li je u sukobu sa ženom i decom:

- Na mojim mrežama vidiš sve nas zajedno, to je uspeh. Moj sin je svom sinom dao ime Šako. Svašta sam doživeo... Nameštali su mi mnoge devojke, koje su pričale da su bile sa mnom, ona je bila nagovorena na to. To su bile sabotaže, a mene to više ne zanima. Moja porodica i publika mi veruju. Ako sam vredan imam podršku i aplauz, dolazak na nastuše, ako ne, doviđenja - rekao je on.

Autor: Andrea Nikolić