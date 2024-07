Jadno mi je to da gledam, sodoma i gomora: Aleksandra Mladenović osolila po Desingerici zbog njegovih nastupa, a onda progovorila o odnosu sa Prijom i ljubavnom životu

Pevačica Aleksandra Mladenović nalazi se na Crnogorskom primorju gde, kako kaže, vredno radi, ne odmara.

Aleksandra Mladenović je otkrila kako provodi vreme u vreloj Crnoj Gori, svojoj karijeri, ljubavima, ali i nastupima svojih kolega.

- Ja ovde dođem zaljubljena, pa budem verna nekome. Nisam znala da ovde ljubavi puknu, ali znam za onu izreku "šta se desi u Budvi, ostaje u Budvi"...Samo kuća, posao, keš i idem kući da spavam - rekla je Aleksandra, te je dodala:

- Ja sam dva puta išla na odmor za ovu godinu, ići ću i treći, ali kasnije, sada sam došla radno. Ja gradim karijeru natenane, ne gradim je preko noći, ne volim i to ide onako lagano, uzlaznim putem. Meni su nastupi puni, zadovoljna sam kako sve ide, a mislim da je lošija sezone nego prošle godine, najskuplja sezona ove godine - rekla je pevačica.

Kada je reč o cenama pevača, o kojima se danima unazad spekuliše da su previsoke, te i da gazde klubova pokazuju određenu vrstu revolta, rekla je:

Naša jedna pesma košta 15.000 evra, pa se snima spot, pa ovo, pa ono, mislim da je suludo da se priča o tome koliko mi koštamo i koliko ulažemo u našu karijeru.

Aleksandra Mladenović se potom osvrnula na nastupe kontroverznog Dragomira Despića Desingerice, o kom bruje domaći i regionalni mediji.

- Sodoma i gomora! Čovek našao foru da zarađuje foru i zarađuje. On se meni ne dopada ono što radi, ja vidim da je on izuzetno normalan jedan lik. To su roditelji krivi što puštaju decu na takve nastupe, katastrofa je da decu puste na nastup da im neko pljuje u usta - rekla je Aleksandra Mladenović, a onda se osvrnula na oglašavanje Stojanke Novaković Stoje, koja je između ostalog potkačila neke od kolega istakavši gde su oni počinjali, a braneći Desginericu:

- Sigurno nismo počeli da rendamo kačkavalj ljudima po glavi. Čovek se snašao. Ja vidim da on puni klubove, svaka čast. Uz dužno poštovanje, ali ne bih otišla na njegov nastup. Jadno mi je da gledam šta naša omladina naša sluša, stvarno mi je žalosno. Neću dozvoliti sutra kada budem imala svoje dete, neću dozvoliti da ide na takve nastupe - rekla je pevačica.

Ona se, potom, osvrnula i na medijske natpise o svađi sa muzičkom zvezdom Aleksandrom Prijović.

- To je bilo kada smo bile mlađe, pritom se nismo posvađale, nego je ispao neki nesporazum. Nisam zaboravila, ali sam ostavila u prošlosti. Nemam vremena da se bakćem ko šta kaže. U kakvim smo odnosima? Super, pozdravimo se, javimo se, nemam vremena da se zbližavam nešto - rekla je Aleksandra.

Za sam kraj, progovorila je o ljubavnom statusu i bivšim momcima.

- Kleveću me (smeh). Kod mene je od ljubavi do mržnje. Jednostavno mislim da se nije pojavio...Ja sam neko ko je jako emotivan, željan ljubavi i pažnje i mislim da sam tražila ljubav na pogrešnom mestu. Nema ljubavi da nije bolela! Malo ću se baviti karijerom i sobom. Slobodna sam, da - rekla je ona.

Autor: Nikola Žugić