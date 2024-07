Oliver Dragojević varao suprugu 10 godina: Više puta je završila u hitnoj, želeo da je ostavi zbog manekenke!

Mnogima ovi detalji iz njihovog bračnog života nisu poznati!

Pevač Oliver Dragojević, koji je 29. jula 2018. godine izgubio bitku sa teškom bolešću iza sebe je ostavio porodicu, kao i mnogobrojne hitove.

Iako su delovali kao veoma skladna porodica, malo je poznato da priča o detaljima iz njihovog života, kada mu se brak sa suprugom Vesnom umelo raspao zbog afere sa nekadašnjom manekenkom Brankom Marić Muti.

- Tokom svih tih godina često sam zbog stresa i nervoze završavala u hitnoj pomoći. Dugo sam pokušavala da odgonetnem zašto se Oliver okrenuo drugoj ženi, ali na kraju sam shvatila da je reč o njegovoj nezrelosti i nesigurnosti - rekla je svojevremeno Vesna.

Nekadašnja manekenka Branka Marić Muti javno je priznala da je s njim bila u dugogodišnjoj ljubavnoj vezi. Njih dvoje su održavali intimne odnose tokom sedamdesetih i početkom osamdesetih godina, a koliko je afera bila ozbiljna, govori i činjenica da je Dragojević zbog nje želeo da ostavi ženu.

- Nikada nisam želeo da govorim o svom životu van scene, ali spletom čudnih i nemoralnih okolnosti našao sam se u žiži skandala koji su drugi iscenirali. Moja intima je prvenstveno moja stvar i sve što treba rešiću u svoja četiri zida i sa onima kojih se to tiče, a dušebrižnici će ostati gladni senzacije - rekao je Oliver tada zlim jezicima.

Inače, Vesna je nakon Oliverove smrti simpatičnom izjavom opisala kako je izgledao njen život sa njim:

- Džez mi je bio užas, a Oliver je voleo džez. Rekla sam mu jednom: 'Molim te, objasni mi šta je to džez, kako se to svira, meni to izgleda kao da pogrešno sviraju...' On mi je samo rekao da najbolje da o tome uopšte i ne razgovaramo. Mene su zanimale neke druge stvari, medicina, psihologija i nas dvoje nismo puno razgovarali o muzici - rekla je Vesna.

Tužan podatak koji je iznela Vesna jeste da joj je bilo potrebno 10 godina da preboli Oliverovu prevaru.

Autor: Andrea Nikolić