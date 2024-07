Razvela se u rekordnom roku: Ekstra Nena zavela moćnika, pa ubrzo usledio krah braka! Otkiveni detalji!

Ovo je malo ko znao!

Snežana Berić (64), svima poznata kao Ekstra Nena, proteklih godina se posvetila profesorskoj karijeri, a u žiži javnosti našla se tokom razvoda od Miroljuba Jevtića.

Devedesetih godina, Ekstra Nena bila je velika muzička zvezda, a u jednom trenutku se potpuno povukla sa javne scene. Ljubavni život je krila od medija, a o detaljima iz privatnog života je retko govorila.

Ipak, ono što je poznato jeste da se 2009. udala za dr. Miroljuba Jevtića koji je bio na funkciji zamenika direktora “Železnice Srbije”. Sve je iznenadila kada je priznala da se udala posle svega osam dana poznanstva.

Nakon osam dana se venčali

- Danas smo se upoznali, za sedam dana ponovo videli, a osmog dana rešili smo da se venčamo. I venčali smo se. Ne mogu sad da kažem da mi se dopala njegova kosa ili visina... Ne! Jednostavno sam osetila da je to neko s kim vredi provesti život. Prijatelj mi kaže: "Vi ste k'o latino serija." To je istina. Sad ne brinem ni o čemu. Imam čuvara. Na meni je samo da učestvujem u životu i da budem bolja nego što jesam. Moj muž je na prvom mestu! Ravnopravno razgovaramo o svemu. On jeste doktor nauka iz oblasti saobraćaja i menadžmenta i redovni profesor na Univerzitetu, ali njegova struka meni nije apstraktna. I ja sam, takođe, u akademskoj oblasti - izjavila je tada Nena za „Ilustrovanu politiku“.

Ipak, njihov brak nije potrajao. Okončan je posle manje od godinu dana, a razloge koji su do toga doveli nije iznela u javnost.

Ovako je govorila o razvodu

- Pravi muškarac koji je ostvario sebe u nekom pogledu biznisa nema predrasude, a onaj ko sebe nije ostvario, može da optuži drugu stranu za nešto što ne postoji, a čim u takvom odnosu imate sumnju, to je katastrofa, to je crv. Čim krene crv da ide po jabuci, ona je već trula, a ja sam uvek govorila, meni kum kaže da sam zahtevna, a ja kažem ne. Ako osetim tu vibraciju to je to, a ako neko nije zadovoljan svojim životom, pa ima sumnju, on će da sumnja u svakoga. Kažu mi da ne volim brak, nije istina, ja obožavam brak, uživala sam dok je trajalo. Ja sam skoro rekla da jedva čekam da se udam, oni su se kidali od smeha - rekla je Ekstra Nena za Novu.

Autor: S.Z.