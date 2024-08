Šok: Menadžeri ucenjuju gazde klubova na primorju! Da bi dobili VELIKE ZVEZDE moraju da urade ovo!

Nakon što smo prošle nedelje pisali o lošoj poseti naših turista Crnoj Gori, što se odrazilo i na nastupe pevača i njihovo angažovanje na primorju, otvorila su se mnoga pitanja, a jedno od najbitnijih je i koji su to još razlozi doveli do totalnog fijaska za mnoge pevačke zvezde i zvezdice.

Kako saznajemo, za debakl svojih saradnika na terenu najvećim delom krivi su njihovi menadžeri, koji uslovljavaju vlasnike klubova da tokom letnje sezone angažuju samo pevače koji rade s njima, od kojih mnogi na kraju i ne dođu na red.

- Svaki estradni menadžer pod svojim okriljem ima jednu glavnu zvezdu, koja donosi novac i o koju se svi otimaju. Da ne nabrajam sad imena, svi znaju ko je trenutno tražen. Međutim, pored jedne zvezde, oni sarađuju i s još nekoliko pevača koji nisu toliko popularni, pa samim tim ni traženi. Kad se ugovaraju nastupi, dogovara se o takozvanom paket-aranžmanu: Uz tu zvezdu moraju da idu i ti anonimni pevači. Naravno, kako je tih pevača mnogo više nego zvezda, a pojedini menadžeri imaju i po desetak manje poznatih imena, onda dođemo do toga da prođe sezona. Upravo iz tog razloga mnogi estradnjaci nemaju posla ove sezone i ogorčeni su zbog takvih dilova svojih menadžera s gazdama klubova - ispričao nam je sagovornik koji je do detalja upućen u ova dešavanja.

Koliko je stanje na terenu loše, svedoči i podatak da su mnogi klubovi ove sezone na Crnogorskom primorju prestali da naplaćuju ulaznice za gostovanja pevača, što se nekad podrazumevalo:

- Toliko je loše da su konobari počeli da pozivaju ljude sa šetališta da uđu u klub i da makar nešto popiju za vreme nečijeg nastupa, kako bi imali bar minimalnu zaradu. Nekad su se obavezno naplaćivale i karte na ulazu - od 10, 15 do 25 evra, u zavisnosti ko i gde peva. Sad je ulaz gotovo svuda besplatan, ali ni to ne pomaže. Jednostavno, ljudima više neki pevači nisu zanimljivi, došlo je do smene generacija, nema velikih hitova, i to je dovelo do ove situacije, što dosad nikad nije bio slučaj - završava naš sagovornik.

Podsetimo, naša ekipa koja boravi u Crnoj Gori imala je prilike da se sretne s ljudima koji se bave organizacijom noćnog života i da od njih čuje njihove utiske o angažovanju i nastupima javnih ličnosti.

- Mnogo je lošije nego što je bilo. Dosta se nastupa otkazuje, znam da su ih nedavno otkazali Šako Polumenta, Dara Bubamara, Elma Sinanović, Tamara Milutinović i Marina Visković. Za neke od njih bila su samo dva stola rezervisana. Takvo nešto se nikad nije desilo u jeku sezone. Mnogi turisti ove godine su klinci. Nemaju oni predstavu ko je, na primer, Šako ili Dara, ali odlično znaju ko je Desingerica, to ih radi - rekao je on i dodao: - I sami možete da vidite kakva je posećenost na njegovom nastupu, jer društvene mreže eksplodiraju, a ne možete da vidite kako je kod ljudi koji se po nekoliko decenija bave pevanjem i imaju takve karijere jer njihovi nastupi budu otkazani. Dok ovi stariji pevači sad smanjuju honorare i imaju neke pregovore, deo pre nastupa, a deo posle ako bude dovoljno publike. Pokazalo se da rezervisani separei i stolovi nisu dovoljni da se pokriju troškovi - prokomentarisao je naš sagovornik.

Autor: pink.rs