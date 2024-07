Promenio život iz korena: Naš pevač ima ogroman bazen na imanju, razveo se, a sada otkrio koliko uživa sa novom devojkom

Pevač Vladan Savić svoju oazu sreće i mira pronašao je nadomak Beograda, a leti obožava da vreme provodi kraj bazena. U spavaćoj sobi ogledala, a u dnevnom boravku posebno mesto za ikone i kandilo.

Vladan je pokazao i raskošno imanje, a veliki bazen je pravi raj tokom leta gde vreme provodi sa porodicom i prijateljima, kako bi se rashladio od gradske vrućine.

Uvek nasmejan i raspoložen Vladan je tada priznao šta ga izbaci iz takta, pa nekada brzo plane.

- Opušteniji sam od kako sam promenio način ishrane. Ranije je dosta toga moglo da me izbaci iz takta jer sam perfekcionista i ako svaka sitnica nije bila kako sam zamislio, nisam mogao da dođem sebi. Generalno me nervira kad ljudi ne urade nešto po dogovoru i kad nije sve kako treba - rekao je on tada.

Podsetimo, zgodna stjuardesa i influenserka Jovana Jocić bila je u dugogodišnjoj vezi sa pevačem Sašom Kovačevićem, a nakon ljubavnog kraha uplovila je u odnos sa frontmenom Magla benda Vladanom Savićem, a njihovu ljubav obeležilo je rođenje ćerke Anđelije.

Ipak, ni njihova ljubav nije dugo potrajala, te su 2022. godine odlučili da se rastanu, a pevač je otkrio da će zbog zajedničke ćerke uvek biti u dobrim odnosima.

- Nismo se rastali u dobrim odnosima, nego smo se rastali u fenomenalnim odnosima. Neke stvari jednostavno ne možeš da sakriješ, mi imamo i dete. Da smo se rastali u lošim odnosima, ja ne bih davao sad ovaj intervju sigurno. Super sam raspoložen i super mi je energija. Jovana je jedna divna osoba, divna majka - rekao je Savić tada.

Frontmen „Magla benda" Vladan Savić gostujući nedavno u jednoj radijskoj emisiji dotakao se najbizarnijih tračeva koje je čuo o sebi, pa je postavljajući stvari na svoje mesto ujedno progovorio i o svojoj novoj devojci, što je mnoge iznenadilo, kako to mahom ne radi.

"Vodimo ljubav tri puta dnevno"

Iako je jednom prilikom naglasio kako uopšte i ne planira „svoju sreću ni sa kim da deli", te da će javnost izabranicu „videti nikad, jer će se lično oko toga maksimalno potruditi" sada je, naizgled još pomalo pod utiskom šuškanja koja ga prate, otkrio kako je presrećan s njom, te da planiraju i porodicu.

- Da sam gej, da konzumiram narkotike... Kad sam mnogo smršao, da sam bolestan. Ne, nisam bolestan, nego sam ako ćete iskreno, imao minimum tri puta dnevno s*ks, pa sam od toga smršao, ako vas baš zanima - kazao je Vladan nedavno na radiju „S3", pa dodao:

- Nikada to nisam ispričao, evo, sada ću ispričati i to je to.

Potom, svoje je izlaganje na ovu temu zaključio rečima:

- Niti sam gej... Volim žene, zaljubljen sam, jako volim svoju devojku, planiram porodicu s njom.

Autor: N. Brajović