Prva slika trudne Jovane Stojiljković: Žena Gorana Bogdana u lepršavoj haljini i sa šeširom na glavi, stomak u prvom planu (FOTO)

Glumica Jovana Stojiljković je trudna i čeka prvo dete sa svojim partnerom, glumcem Goranom Bogdanom.

Njih dvoje su spakovali kofere i otputovali u Italiju, a glumac Goran Bogdan je objavio snimak iz šetnje Veronom.

Na pomenutom snimku vidimo kako uživaju u čarima ovog grada, u jednom trenutku on je snimio trudnu suprugu, a ovo je ujedno i prva njena fotografija u drugom stanju.

Jovana je na sebi imala lepršavu, letnju haljinu, šešir na glavi i naočare za sunce, a trudničku stomak se nazirao.

Žive u Beogradu

Inače, Goran Bogdan i Jovana Stojiljković odavno su otpočeli zajednički život u Beogradu, a Zagrepčanin voli da se pohvali da ima tri doma u tri grada.

- Srećan sam što imam tri doma. Smatram Beograd svojim domom i stvarno mi je predivno, dugo sam ovde i volim ovaj grad i Beogađane. Srećan sam što imam i Široki, Zagreb i Beograd kao svoj dom. Imam krevet svuda i to mi je prelepo. Nekad mi je teško i fali mi to usidrenje, ali i kad se usidrim imam osećaj da me tera put dalje. To je i prokletstvo i blagoslov. Najnapornije od svega mi je pakovanje, sve držim u gepeku u kolima i onda samo uzmem šta mi treba -govorio je.

Jovana je 2017. godine bila u vezi sa košarkašem Bogdanom Bogdanovićem, koji ju je, kako se pisalo, iznenada ostavio posle šest meseci veze. Goran važi za velikog zavodnika u čitavom regionu, a svojevremeno je bio u velikoj ljubavi sa hrvatskom pevačicom Lanom Klingor. Kako su pisali tamošnji mediji, ostavio ju je jer se navodno njegovim roditeljima nije dopadala ta veza.

Autor: Nikola Žugić