SLAVIŠA VUJIĆ PROGOVORIO O ZAPALJENOJ KUĆI NA KOSOVU I METOHIJI: To što je tamo izgorelo nema cenu!

Pre nekoliko dana, srpskom pevaču Slaviši Vujiću izgorela je kuća na Kosovu i Metohiji.

Njegov porodični dom nalazi se u selu Vrbovac, a pevač poslednjih osam godina nije posetio kuću. Kakva je sad situacija govorio je sam Slaviša Vujić u emisiji Puls Srbije.

- Ne znam ko je to uradio, nek mu je na čast. Istraga je u toku. Čuo sam se sa inspektorima koji su mi rekli: Slaviša, ovih dana ćemo videti. Čim budemo nešto saznali javićemo.

Na pitanje da li misli da je nekome mogao da se zameri pevač je odgovorio:

- Kome bih mogao da se zamerim. Ja tamo ne živim od 1983 godine. To je verovatno iz razloga da nekoga uplaše. U toj kući niko ne živi. Pola sela mi je familija, kako bih se nakome zamerio.

Kaže da mu je najžalije zbog porodičnih slika koje su izgorele u požaru:

- Saznao sam u subotu 20 - tog, a 19- tog uveče je to zapaljeno. Kad mi je brat ujutru javio bio sam zgranut. Najžalije mi je nekih stvari koje više neću videti. To mi je najteže na svetu. Nekih slike koje su bile tamo koje su izgorele. Tu je bilo raznih albuma iz detinjstva i sa dodela nekih priznanja. Bilo je slika mog oca, moje majke. To je sve izgorelo, a to nema cenu. Kuća će se napraviti, sve će se napraviti, ali toga više nema. Napraviću kuću, ali je sigurno neću prodati.

