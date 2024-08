Bosanskohercegovački reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer, nedavno se našao u centru skandala kada je bio priveden i zadržan u policiji nekoliko sati. On je sinoć, 1. avgusta, nastupao u jednom klubu u Budvi, a pre toga je za kamere Telegrafa otkrio detalje hapšenja, kao i da li generalno ima problema sa organima reda.

Sajfer se dotakao i aktuelne teme o vlasnicima klubova, odnosno njihovoj pobuni zbog dizanja cena pevača, ali je i prokomentarisao nastupe Dragomira Despića Desingerice. Za početak je otkrio da se super oseća, te da je prezadovoljan kako mu do sada protiče sezona.

- Radim punim gasom. Nema odmora od kad je počela sezona. Od početka jula, kraj juna, možda smo imali dva dana pauze, bukvalno. Svaki dan radimo. Malo umoran, ali prezadovoljan.

Kako izdržavaš? Mnogi pevači i reperi i treperi se žale. Vole da rade, ali tokom leta im je baš naporno.

- Sezona je mislim period kad se najviše radi. Ajde svi izdržimo nekako, s tim što, meni moj menadžment nekako to sklopi lepo, pa uvek odmorim negde između gradova. Ako je malo duži put, pa nađemo neki smeštaj da se odspava, da se samo preklopi taj neki put. Uglavnom izdržimo. Posle idemo na zaslužene odmore, ali sad smo u gasu i nema da se žalimo.

Ovde u Crnoj Gori se dosta spekuliše o sezoni koja nije baš najbolja. Kakve su tvoje neke impresije, s obzirom na to da si bio i da si večeras tu, šta misliš?

- Pa onako objektivno gledajući, mislim i da prošla godina nije bila nešto vau, ali je ova mislim slabija. Po meni objektivno kad gledaš i po svim reakcijama po ljudima, po gazdama klubova. Opet, šta znam. Imam sreću da sa mnom nije tako. Eto prošle godine sam nastupao u jednom klubu i bilo je ful, bilo je super. Stvarno, bilo je top. Nastup, energija...Bilo je ljudi, ali se oseti po ulicama kad izađeš, napolje, da nije to to. Na šetalištu...da nije to baš "krcato", kako Budva zna. Videću, ne znam. Imam do kraja sezone još par nastupa u Budvi, tako da videćemo je l' se šta popravilo. Videću večeras.

S obzirom na to da si trenutno u hajpu i jeku popularnosti. Ti nastupaš i u Makedoniji, Hrvatskoj, Bosni, širom regiona. Kakvo je stanje tamo?

- Iskreno meni je Makedonija uvek ful, bilo zima ili leto. Makedonija je top i nekako volim da radim tamo, samo što je najdalja nekako, meni iz Sarajeva. Jedino je taj put onako malo škakljiv, ali je predobro. Dobra je energija. Ja fino tamo prolazim i fino radim Makedoniju. Bosna mi je na svom terenu. Šta znam, tu sam domaći i gde god odem, bude top. Opet, Crna Gora, Hrvatska, to je nekako što se leti najviše izvlači, radi, jer je primorje i tu je sezona, tu je leto.

Svi dobro radite, a mnogo se nagađalo o cenama svih pevača. Da su mnogi digli cene, da gazde klubova ne mogu to da isplate. Šta misliš, ko je tu u pravu, ko je u krivu? I vi imate isto dosta troškova, kao pevači.

- Pa jeste. Nije to samo dođi, odradi, uzmi punu cenu i ćao. Ima troškova, samo što sam ja mišljenja da treba da se nekako dogovaramo i pratimo jedni druge. Jednostavno, da zaradi gazda kluba i mi. Da nije niko u minusu. Ni oni, ni mi. Ali nije problem, ako spusti on, spustite vi cenu karte i tako. Ja shvatam kad njemu neko lupi cenu, da mora da digne cenu karte i onda posle ljudi kad plate kartu nemaju za piće i jedno drugo vuče. Realno, nekakva je kriza u čitavoj Evropi. Tako da, ljudi se žale i ta potrošačka korpa nije baš nešto. U zadnje vreme se žale da se u klubovima slabije troši. Još kad nabiješ cenu karte. Mi konkretno, da sad ne pričam baš u ciframa, gledamo da je neka pristojna cena. Sad da nije normalno da je za džabe, ali da je pristojna cena da se isplati. Ne meni da se isplati, čitavoj ekipi. Eto pratimo se, šta znam. Pratim i neki hajp u kom sam trenutno. Fleksibilna je cena, dogovaramo se. Ja bih želeo da se svi dogovaraju. Ja volim da je to tako. Opet kažem, razumem i izvođače, pogotove one koje imaju menadžera ili više njih i gazde klubova, sve razumem. Ali najbolje bi bilo nekako, da smo u dogovoru, nekom kompromisu, da se prave te cene, da budu kako treba, da svima bude dobro.

Ove sezone je izašlo mnogo pesama. Mislim oko 300 novih pesama. Između ostalog i ti si izbacio prvi deo albuma. Kako si zadovoljan? Kako je prošlo? Kakve su tvoje lične impresije? Ima dosta dobrih pesma, kao i saradnji.

- Na prvom delu Jala, Buba, THCF, Kali. Prezadovoljan sam. Svaka pesma je kako sam očekivao. Recimo ova solo kodeks nije klupska pesma i malo je slabija po pregledima, ali je kupila ljude koji su moji stari fanovi. Mislim, ojačala mi je tu bazu. I meni je onako najdraža, sa Jalom i Bubom mi je vrh. Sve su top. Ispunilo mi je očekivanja. Videćemo kakav će biti drugi deo. Al' eto svi su izbacili, kad sam ja nakon 10 godina odlučio da izbacim album. I te godine baš svi izbace album. Potrefilo se tako, ali Bože moj. U moru albuma, dobro sam prošao. Neskromno da kažem, top sam prošao i to se vidi i čuje.

Je l' ti je privuklo još nešto pažnju, sem tvog albuma, na kome si radio? Od ovih svih pesama koje su izašle, je l' bi mogao da izdvojiš neki hit koji ti prvi padne na pamet?

- Sve albume poštujem. Poštujem i svačiji rad. Šta znam, meni što prvo padne na pamet je od Jale i Bube, sa drugog dela albuma "Bez koda". "Dijamantski status, čeka vrag u mraku. Vadim asa iz rukava, Es klasa puna *ava". Ta pesma mi je favorit. Nebitno je l' prošla ili nije prošla. Vidim da je prošla, ali meni je favorit.

Ostalo? Narodnjaci, turbo-folk? Bila je tu i Tea Tairović?

- Ma sve je super. Samo svi nek rade. Nije mi nešto zapalo za uvo, ko ovo što mi je zapalo. Ta mi je najdraža od svih.

Reci mi šta možemo očekivati od drugog dela albuma?

- Isto soneti sve. Još pet pesama ide. Tu su Corona na jednoj pesmi, na jednoj Inas, Cunami, 2Bona iz Makedonije i jednu pesmu ću da ostavim kao znak pitanja, biće iznenađenje.

E ono o čemu portali pišu od juče je i to privođenje. Hoćeš da nam otkriješ sada što se desilo? Stalno se neke kontroverze spajaju uz tvoje ime.

- Šta ću, tako me prati. Mislim, to je bilo onako, reakcija.

Dobro, stao si u odbranu tvoje supruge?

- Reakcija, da. Jednostavno obična rutinska kontrola i bilo je nešto u vezi mog auta. Prijatelj, di džej i ja, nema niko od nas srpsko državljanstvo, a auto mi je sa srpskim tablama i vodi se na suprugu. I bilo je nešto oko auta, punomoć. I ona je otvorila prozor i rekla "Na mene je automobil, nema nikakvih problema, sve u redu". On u smislu "Nisam tebe ništa pitao", ja mu kažem "Ne možeš tako čobane jedan da pričaš sa mojom ženom"...reč na reč. "Hoćeš da te privedemo?". "Hoću, privedi me, šta mi možeš, ništa?". I onda su me priveli i bio sam tamo par sati, negde oko 4, 5 ujutru. Uručili mi tu kaznu, pustili me i to je to.

Je l' imaš problem sa njima? Verovatno te zaustavljaju, poznat si, popularan si, kad je neka rutinska kontrola?

- Ma nikad. Pre neki dan sam bio na utakmici u Sarajevu. Svi policajci su se lepo pozdravili i ja s njima. Stvarno nema potrebe da imam ikakav problem. Gotive me, slikaju se. Ja sam javna ličnost. Nisam to što sam bio u prošlosti. Uopšte se ne vraćam na to. Ljudi rade svoj posao. Svako ko je normalan, radi svoj posao. Ja ga poštujem i uzvraćam istom merom. Ko je čoban, kao konretno ovaj, uvek ću mu odgovoriti , zauvek ću braniti ženu. Ne može njoj niko ništa da kaže. Bez razloga ikakvog da vređa, a ja da ćutim i sedim pored. Da je ne znam ko u pitanju. Nek me vodi na Goli otok, ne zanima me. Po ne znam koju cenu i kakve posledice snosim. Jednostavno, kad god je neko drzak i bezobrazan, biću i ja drzak, pogotovo kad nisam kriv. Ja shvatam kad sam nešto uradio, da sam kriv, da je neka akcija i da ulete i kažu "Lezi dole", ja će leći dole. To je jasna stvar. Ali ako sam ja kulturan prema tebi, onda ti meni uzvraćaš nekom kulturom...ako ti ja persiram i ti meni persiraj, šta je problem, nebitno ko je mlađi ili stariji. To su neke osnovne stvari. Kultura. E sad da li je to policajac, da li je to neki normalan čovek, ja sa svima lepo i kulturno i ko neće sa mnom, neću ni ja sa njim i to je to. Neće mi se ništa desiti ni zbog jedne kazne, ni zbog jednog dana, godine, dve, pet, robije. Ja sam takav kakav jesam. Temperamentan, ali sigurno mogu da kažem pravičan. Svi znaju to i ko god me zna i gde god sam bio. Nikad nikakvih problema ni sa kim nisam imao. Svi su ono: "Svaka ti čast. Normalan si, zdrav si. Imaš osnovnu kulturu. Kućno vaspitanje". I sad, kako da ti kažem, reakcija na akciju, ja ne mogu da ćutim, a ti psuješ.

Svi se boje repera, svi misle da ste drski, bezobrazni, ali ti samo braniš svoje?

- Ja samo kad treba. I hoću uvek. Odmah kažem, hoću uvek. Pa normalno, to je tako za bilo koga ko mi udari na porodicu, obraz, čast. Nebitno ko je tu. Uvek ću da se branim do zadnje kapi krvi i ne bojim se nikoga na svetu. A ovako sam najbolji mogući. Kulturan, umeren, primeren, normalan, druželjubiv, nasmejan, sve top.

Ono što mnogo privlači pažnju kad si ti u pitanju, jeste i tvoja ljubav sa suprugom. Vi imate neku neraskidivu vezu. Prošli ste sve, od samog starta. Od početka ste zajedno i sve ste sami prošli i stekli. Koliko ti je bilo teško ustvari da nađeš ženu koja će biti uvek tu za tebe i koja će te podržavati?

- Pa to se desilo nekako samo od sebe. Danas baš komentarišemo. Jednostavno ne traži se, samo dođe, samo se to spoji. Hvala Bogu, za sad plivamo super. Svi imamo neke nesuglasice, ali to je nešto što se prevaziđe za pet minuta. Razumemo, radimo, uspevamo sve više i više. Volimo se, poštujemo, ako Bog da tako će biti do kraja. Trudimo se, radimo na tome. Za sad je top. Prezadovoljni smo.

Kako se ona nosi sa tvojom popularnošću, pišu razne devojke i prilaze ti na nastupima?

- Ekstra. Sve što je u vezi posla, muzike, šoubiznisa, sve razume. Normalno da postoje neke granice, ali zna da ja neću nasesti na bilo šta što nije u tom neku okviru šoubiznisa, što je normalno. Sve što je preko, ja sam to ne želim. Ne ulazim u takve poruke. Tako da podrška mi je u tom smislu i baš vodi računa sama o tome. Naravno da se umori. Još sam ja nekad tvrdoglav, pa nešto ne poslušam ili se iznerviram pre vremena, u vezi nastupa, spota, emisije...tu imam neka koškanja. Ostalo je sve super.

U poslednje vreme je i mnogo repera snimilo duete sa turbo-folk izvođačima, narodnjacima. Koga ti negde vidiš, sa kim bi ti imao želju da snimiš neki hit?

- Pa šta znam. S kim sam imao želju, već sam snimio. Ali, ne bih sa klasičnim narodnjacima, turbo-folk, ali ovo što koketira s nama, s našom muzikom. Evo baš Sanja Vučić, radio sam sa njom u jednom klubu u Budvi. Top je onako i kao osoba i kao pevačica i sviđa mi se taj njen stil i sviđa mi se kako radi. Recimo, Edita Aradinović mi je isto top. S njom sam se bio nešto dogovarao, ali nismo se uklopili oko prvog dela albuma. Eto, to je od ženskih izvođača. Od muških sve sa kojima sam želeo i snimio sam. Ima tu još ljudi s kojima ću snimiti sigurno, s kojima sam u kontaktu i dobri smo svi privatno, ali kad se poklopi momenat, kad bude i njima i meni od koristi, odnosno kad budemo seli negde i dogovorili se da uradimo nešto. Da ne bude da forsiramo, da nije na silu.

Nećeš po svaku cenu da snimiš?

- Pa ne. Ne želim ni ja da forsiram po svaku cenu, nit da neko mene forsira da snimimo nešto, jer je neko od nas u tom trenutku u hajpu. Mora da se desi jednostavno i to bude najbolje. Sve što je na silu, nije to to.

Ispratio si verovatno celu situaciju oko Desingerice i o svemu što se dešava ovde. Kako ti se čini taj njegov hajp, taj njegov nastup. Ovde su iz opštine Budva negde želeli da zabrane njegove nastupe.

- Ja o Desingerici privatno mislim sve najbolje. Dobar je drug i lik. Super smo i uvek sam imao reči hvale za njega, njegove nastupe. Ti performansi, to je njegov šou. To je nešto što privlači publiku koja dolazi i posećuje ga. Pun je uvek gde god nastupa. Sad o tim zabranama, ako ima osnova, okej. Svestan sam da sutra meni može da se desi, neko da mi uzme za zlo zbog nečega na nastupu. Ako ima osvova i ako je to za zabranu, neka se zabrani. Ne bih dalje da komentarišem. Dok god on misli da je to okej i publika koja dolazi tako misli, radiće se i radi se. Da je to nešto što je toliki bauk, verovatno mu niko ne bi dolazio na nastup.

Je l' bi otišao ti na njegov nastup?

- Pa išao sam. Mislim ne ono kao kupim kartu ili gost, nego potrefimo se u Budvi, sve normalno. Odemo kod kolege i fino bude, smejemo se, zezamo se. Prošle godine smo zajedno par puta radili zajedno ovde u Budvi. On je pravi lik, pozitivac. Dobar. Nikome ne želi zlo. Nikada ga nisam čuo da tračari nekog od kolega, da ima da kaže nešto loše za nekoga. Ne, on svoje radi, svoje fura. Ko hoće hoće, ko ga voli voli, ko ga ne voli, ne voli ga i ko ga ne voli kritikuje ga, ali ništa im ne odgovara loše, kaže "To je vaša stvar". Ne znam, sad, neću da ga previše ja nešto hvalim ovde, ali neću ni da ga kudim, jer sviđalo se meni ili ne sviđalo to je njegov stil i njegovi nastupi govore da to ima nešto. Čim on to radi, čim su puni klubovi. Ljudi vrište, skaču, omladina. Nešto ima. Možda nije kako treba, to neka odluči taj ko se bavi time. Ja nisam to.

Reci mi, je l' te možda razočarao neko od kolega?

- Pa nije iskreno. Ja nešto ne polažem puno nade u sve kolege, u smislu da očekujem previše, pa da me razočaraju. Tako da, nije me niko mogao razočarati, jedino neko ko je čitav život sa mnom, pa da mi je okrenuo leđa. Ali ovako, kolege, niko iskreno. Plus imam sreću da su svi korektni sa mnom, da su svi sa mnom uvek top i ja sa njima. Poštujemo se, sarađujemo, gotivimo se, družimo se. Nemam stvarno loše da kažem za njih.

Evo za kraj, gde te publika dalje može čuti? Šta planiraš posle drugog dela albuma? Neki koncert možda?

- Pa posle drugog dela albuma svakako planiram neke hale po Bosni, koncertne varijante. Svakako ćemo propratiti i dalje. Da krenem prvo iz BiH. Matična mi je zemlja. Pa ćemo gde god može. Radim sad više klubove. Ne pamtim kad sam radio koncertni neki fazon, osim festivala ovih. Ali bih voleo da probam malo više te koncerte, da unapredim i šou, performans i sve ostalo. Prvo ću malo da se odmorim. Večeras sam tu u Budvi sa THCF-om, koji su isto moja braća. Bićemo u Budvi još tri, četiri datuma. Posle toga u septembru imam odmor i onda idem na završnu fazu drugog dela albuma, koji je već 90% gotov. Da privedemo kraju i da to objavim negde na jesen i da se spremamo za iduću sezonu. Tako da eto, kažem, probaću s tim koncertima, pa kako nam se budu kockice posložile. Ako ne, svakako radim klubove svuda i to je to.

Autor: Nikola Žugić