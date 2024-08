Suđeno mi je da riljam i orem: Rada Manojlović šokirala sve najavivši svadbu i bebu, a evo koliko zarađuje na svadbama

Folkerka sprema album, a nakon toga priželjkuje i jedan koncert, svadbu, ali i bebu.

Rada Manojlović puni klubove na Crnogorskom primorju, konačno je kako kaže svesna koliko vredi i nastavlja da radi punom parom. Emotivno je ispunjena, ali kako kaže, za svadbu ima vremena, fokus joj je trenutno na karijeri.

- Prava svadba će se desiti, dogovorite to sa mojom sestrom da uglavite između nastupa. Kad izađe album mislim da je red da napravim koncert, da dobijem dete, i da idem da ležim kao Milan Stanković, da me niko ne dira i ne budi - rekla je Rada za Blic.

S obzirom na to da su pevači su podigli cene, mnogi vlasnici lokala se žale kako posećenost nije kao ranijih godina, a Rada je imala vrlo jasan komentar na tu temu.

- Da sam nešto htela da kažem na tu temu, oglasila bih se na Tviteru, ali samo mogu da kažem ako. Mene ništa ne ugrožava, sve je kako treba da bude. Ne mogu da kažem nema nekih nekorektnih ponuda od strane vlasnika lokala, ima. Ali nekako će sve doći na svoje, zato i treba da im uzmu sve. Znam koliko vredim i znam da vredim više od one cifre za koju radim, ali ja ne mogu time da se vodim, jer će sve to doći na svoje. Stara sam čekalica, doći će taj moj novi album, avgust je moj. Za pevača kao što sam ja nema zime. Moje je samo da pevam - smatra Manojlovićeva.

Pevačica ističe da nikada nije želela da gradi karijeru preko drugih, a mnogi su o njoj svašta rekli, a ona je progutala knedlu i povukla se. O tome da li može da zaradi na društvenim mrežama Rada kaže da ni tu ne može da se opari.

- Ne zarađujem ni za ovo što radim koliko treba da zarađujem, pokradoše me i na ovim digitalijama. Meni je suđeno da grabuljam, da riljam, da pevam i da orem na terenu - kaže pevačica.

Rada ističe da ima veliku tremu zbog izlaska novih pesama koje treba da opravdaju uspeh dosadašnjih. Pevačica priznaje da priželjkuje i poziv Saše Popovića da bude član žirija muzičkog takmičenja "Zvezde Granda" odakle je i sama započela karijeru.

- Bila bih užiriju, što ne bih?! Šta bi mi falilo da budem tamo? Briljiram čoveče. Volela bih da se skupi naša generacija iz "Zvezda Granda". Ne znam šta Saša Popović čeka više? On da napravi takav projekat da se mi zvezde folk muzike okupimo, pa harali bi ponovo - sigurna je Rada.

Iako beleži veliki uspeh u svetu estrade, ipak danas sebi ne može da kaže: "Bravo", zbog promašaja koje je imala:

- Kakvo crno bravo? Lupala bih sada glavom o zid. Sve što sam mogla da pogrešim ja sam pogrešila. Da sam bila pametna da neke stvari presečem 2015. ili 2016. godine, a ne 2022. godine. Kada sam došla do dna i razbila glavom, rekla sam sebi: "Ili ćeš da čuvaš ovce ili ovako više neće moći." Kad sam prelomila to i kad više nije bilo kompromisa, onda sam se podigla mnogo više. Sada sam druga osoba. Izašla sam iz dugova, isplatila sam svoj album i u velikom sam plusu. To nije bilo zamislivo pre 2021. Kad shvatiš da vrediš, da te nije ubio onaj koji te je gazio, kad vidiš da ljudi čekaju u redu da se slikaju sa tobom, kako da nemam elan - zaključila je pevačica.

