Gips na nozi do kolena: Prvo Gastozovo oglašavanje nakon što je izašao iz Urgentnog centra, evo šta se tačno dogodilo (FOTO)

Jutjuber i reper Nenad Marinković Gastoz jutos je primljen u Urgentni centar nakon što je zadobio povredu noge.

Gastoz se sada oglasio iz svog stana, slikao je nogu koja je u gipsu i otkrio o čemu je reč.

- Imam dužnost da se javim i da kažem da sam dobro i da je situacija takva kakva je... Svi koji me znaju, znaju da mi leva noga odavno pravi problem, te sam svom težinom skočio sa j*****h pola metara na travu i pokidao ligamente i sad mi preostaje das gledam moju Lepu i sedim kući velo leto. Prosto neverovatno, divno, čudnovato! Voli brat - napisao je on.

Bio uhapšen na Tajlandu

Inače, Gastoz je bio uhapšen na Tajlandu, a nedavno je progovorio o tome.

- Vreme sam uglavnom provodio sa kumovima, prijateljima koje sam upoznao tamo, a i sa radnicima u firmi. To je opširna priča. Moraćete da imate bar tri sata minimum da sednemo i da pričamo, jer kad krenem da pričam moraćete da znate od čega kreće, šta se zapravo desilo, kako, zbog čega je tako dugo trajalo, i mnogo, mnogo stvari, a ne samo zašto su me uhvatili. Mene su uhvatili zato što sam bio na motoru pijan. Ali šta se dešavalo pre toga, zbog čega su mi izgubili pasoš, kome sam dao pasoš, šta su mi našli, gde su našli… To je već neverovatna jedna prića. To zašto sam ja priveden je toliko smešno šta mi se zapravo tamo desilo. To je jedna smejurija živa, a mogao sam ozbiljno da naj***m. S kim sam živeo, kako sam živeo, ko je bio tu, s kim sam spavao, s kim sam se dodirivao u snu nogama… – kaže Gastoz kroz smeh, otkrivajući kako su izgledali trenuci pre nego što je krenuo pakao.

Autor: Nikola Žugić