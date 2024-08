POSLE DVA POROĐAJA IZGLEDA KAO AVION: Nikolija Jovanović vesla na otvorenom moru, a svaki mišić joj se ocrtava! Bomba! (FOTO)

Pevačica Nikolija Jovanović (34) iz braka sa reperom Reljom Popovićem ima dvoje dece.

I nakon dva porođaja, Nikolija je uz pomoć treninga i pravilne ishrane uspela da dovede svoju liniju do savršenstva čemu svedoče i njene poslednje objave na Instagramu.

Naime, pevačica je na svom profilu objavila niz fotografija sa letovanja, a kako možemo videti, uživala je u morskim aktivnostima.

Ona se popela na dasku za veslanje, a u bikiniju se moglo videti njeno vitko telo kao i mišići. Komplimenti na račun njenog izgleda samo su se nizali.

"Kajem se što sam uradila silikone"

Podsetimo, Nikolija je otvoreno govorila o estetskim zahvatima i priznala da je imala kompleks zbog toga što je imala male grudi.

- Imam želju da podelim sa vama sve, kao i zbog čega se kajem, a zbog čega ne. Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu to promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - govorila je ona u snimku koji je objavila na TikToku.

Autor: Milica Krasić