Milanu zabranjujem da se zamonaši: Rada progovorila o odnosu sa bivšim, a evo šta kaže i o ceremoniji otvaranja Olimpijade

Bila je jasna!

Na početku razgovora sa Radom Manojlović voditelj je konstatovao da pevačica i dalje odlično meša kukovima.

- Ranije sam mnogo bolje mešala, sad sam starija, kičma i svašta nešto.

Kakav je tvoj stav povodom ceremonije otvaranja Olimpijade?

- Bolje da se pokrijem kapom po glavi nego da pričam o tome. Ispašću teoretičar zavere. Kažu mi: "To je umetnost i moda, drži se mikrofona, ti si zatucana, ti se u to ne razumeš." Francuzi su odavno sve osim Francuza. Ne znam da li su ljudi bili skoro u Parizu. To je sad Afrika. Kako mi pravoslavni hrišćani dozvoljavamo ovo. Sve se jasno vidi, i jahač smrti i najavljivanje apokalipse. Olimpijada je skup zdravih ljudi, ne znam šta se ovim najavljuje.

Gde je Milan Stanković?

- Čoveka nema! Odgovori mi posle pet dana. Ne znam da li nešto sprema ili se krije i od mene, samo se javi da je živ. Ja nisam za tu krajnost da se zamonaši, to je super za ljude koji ne vide smisao u ovozemaljskim uživanjima, ali on koji ima dužnost prema publici, prema meni, ljubavi i pesmi. Rekla sam mu da manastir neće moći da ga izvuče i da zaboravi monaštvo. Da li to znači da među vama može da se rodi neka emocija? - Rekla sam mu da nikad ne može da ima prijatelja kao što sam ja. Njega treba razumeti, on je poseban lik, poseban čovek. Teško emotivno da može nešto među nama. Veruj, on se obraduje mojim ljubavima. Da razjasnimo, da li je tvoj dečko oženjen? - Ja sam neko ko dovoljno vredi da bih mogla sad da prošetam dvadeset slobodnih muškaraca. Zato mi smeta to kad kažu da sam sa oženjenim. On je moj vozač i nije oženjen.

Autor: Milica Krasić