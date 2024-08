Volkov mi je zamerio što sam... Sandra Afrika otkrila da li se pomirila s bivšim fudbalerom nakon što ju je prevario s koleginicom

Pevačica Sandra Afrika dugo je ćutala o vezi sa bivšim fudbalerom Vladimirom Volkovim, a sada je otkrila u kakvim su danas odnosima.

Naime, Sandra je nedavno otkrila da je u stanu Volkova zatekla golu Ivanu Nikolić, a kako kaže, bivši momak joj je zamerio što je to javno rekla.

- Zamera on meni dosta stvari, ali to ćemo nekom drugom prilikom. Zamerio mi je što sam to rekla, ali to je moj život i to su stvari koje su se manje - više i znale. Puno godina sam ja čuvala svoju privatnost, sada sam želela da pokažem i svoju drugu stranu. Nisam ja sve ni rekla, ali deo svog života sam iznela jer ljudi ranije nisu znali ništa o meni. Negde je i on deo svega toga. Mislim da više nije ni bitno to što on zamera. Ima on taj momenat da iako je bivši zamera moje izjave. Ne znam što je to tako -rekla nam je Sandra i istakla da je na ovu ljubav stavila tačku.

- Nismo se pomirili. Sretnemo se nekada. Mi smo stalno raskidali i mirlili se, a sada je to - to. Definitivno je gotovo. Žao mi je što su se neke stvari vrtele po medijima. Bili smo jedno drugom ta neka ljubav koja se ne zaboravlja, ali to je sve život.

Sandra je istakla da je Ivana nikada nije kontaktirala, ali da joj se javi kada je sretne na nekom događaju.

- Kada je izašla pesma "Drugarice spavajte sa njim", svi su tu priču od pre 5 godina povezali sa mojom pesmom. To nije nova priča i nisam pesmu iskreno nikome posvetila. Mediji su to prepisali tom momentu, ja sam se tome priključila, ako oni tako vide dobro. Ja sam celu tu priču ispričala već, svašta se dešava i ljudima sa javne scene i onima koji nisu. Ivana i ja se ne čujemo. Nikada se nismo ni čule. Stalno se srećemo po dešavanjima, javimo se jedna drugoj najnormalnije. Nemam problem ni sa kim.

Autor: Milica Krasić