Tamara Dragičević s POVREĐENOM RUKOM gura sina u kolicima, a muž je s njom sve vreme: Glumici prsti u ZAVOJIMA (FOTO)

Glumica Tamara Dragičević nedavno se porodila i na svet donela svoje treće dete, sina Borisa. Tamara je sada objavila fotografiju porodične šetnje, a ono što je svima zapalo za oko jeste zavoj na njenoj ruci.

Glumica je za šetnju sa sinom i suprugom odabrala duboke teksas farmerke, majicu na pruge, na glavi je imala traku i sunčane naočare, a na leđima ranac te je delovala poput deojčice.

Dok je gurala kolica sa naslednikom, ona je imala zavoj oko dva prsta, a o kakvoj je povredi reč nije poznato.

Tamara Dragićević je nedavno govorila o roditeljstvu.

- Kad čujem pitanje: "Da li mi Petar pomaže", odakle da krenem? Kako se uopšte daje odgovor na to pitanje? Prva pomisao: "Bože, kako pomaže?", ne pomaže on meni, to su i njegova deca. Nisam ga zamolila na ulici, da sam mu prišla i rekla: "Možeš da mi napraviš dete, nemaš nikakvu obavezu". Možda bih onda odgovorila na to pitanje i rekla: "Stvarno dođe ponekad i obiđe nas" - rekla je Tamara tada.

Autor: Milica Krasić