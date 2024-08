Pevačicu napali ispred kluba: Napadača poznaje, a sve se desilo zbog ovoga!

Senida Hajdarpašić, poznatija kao Senidah, išamarana je pre izvesnog perioda ispred jednog popularnog kluba u Austriji, gde je trebalo da održi nastup!

Kako se saznaje od dobro obaveštenog izvora s lica mesta, koji je i prisustvovao incidentu, slovenačka zvezda je tada pred izlazak na binu izvedena napolje kako bi porazgovarala s ljudima koji su je čekali da bi rešili probleme koje imaju odranije.

- Senidah je došla na vreme i sela u bekstejdž. Ništa nije ukazivalo na to da će se te noći desiti skandal. Možda pola sata pre nego što je trebalo da počne da peva, do ulaza u klub je došao jedan luksuzni automobil s bosanskim tablicama. Jedan čovek iz tog auta je otišao do ulaza u bekstejdž i pozvao je da odmah izađe. Ona je to uradila i rekla ostalima da se vraća brzo, čim završi razgovor. Kad je izašla, taj čovek ju je ošamario. Senidah se toliko zbunila da nije mogla ni da reaguje. Počeo je da viče na nju da se pravi mnogo pametna i da dobro zna da ima zabranu da peva. Pokušavala je nešto da mu objasni, ali nije mogla da dođe do reči. Dva, tri puta ju je baš jako išamarao. Taj lik joj je rekao da joj je ovo poslednje upozorenje i da odmah ode da kaže gazdama kluba, koji su s naših prostora, da neće moći da peva to veče i da joj nije dobro. To je i uradila, a zatim je preplašena s njim otišla u auto - istakao je naš sagovornik svojevremeno, a zatim nam je objasnio da je pevačica posle nekoliko dana kontaktirala s ljudima iz kluba i vratila im kaparu, ali i zbog čega je u stvari i nastao problem:

- Senidah je bez znanja tih ljudi na svoju ruku ugovorila taj nastup u Austriji. Oni su saznali za to i odmah su napravili haos. Austrija je puna naših ljudi, svi su povezani i teško da bilo šta tu može da se sakrije. Mnogi od njih žive u ovoj zemlji i dovoljan je samo poziv da neko dođe i na svoj način reši problem. Pošto je deo novca uzela unapred, posle nekoliko dana je vratila novac i još jednom se izvinila zbog toga što su zbog nje doživeli neprijatnost kod gostiju koji su to veče došli da je slušaju. Obećala je i da će prvom prilikom opet doći u taj klub i popraviti situaciju. To veče je umesto nje muziku puštao di-džej, a razočaranoj publici su rekli da je Senidi iznenada pozlilo i da ne može da se pojavi na bini - završio je naš sagovornik.



Autor: N.Brajović