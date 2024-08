Zapenila kao nikada: Pevačica besna na Bebeka zbog nastupa na proslavi Oluje: Za mene on više ne postoji

Pevač Željko Bebek održao je koncertu Ličkom Osijku 4. avgusta na proslavi vojne akcije hrvatske vojske "Oluja".

Bebekov nastup izazvao je gnev u Srbiji, naročito jer je pevač zakazao i koncert u Sava Centru za 15. novembar, te se tim povodom oglasila i domaća estrada.

Pevačicu Zoricu Marković njegov postupak veoma je pogodio, pa je prokomentarisala šta misli o Željkovom koncertu na godišnjici "Oluje".

- Osetila sam strahote "Oluje" na svojim leđima kroz porodicu svog muža, a sada treba da idem na koncert Željka Bebeka koji peva na proslavi te iste "Oluje?" To me je veoma iznerviralo! Za mene on više ne postoji. Poručila bih Bebeku da razmisli da li uopšte treba da dolazi u Beograd i pravi ovde koncert, jedino ako mu je obraz kao đon - rekla je Zorica.

Pevačica kaže da bi posle onoga što se desilo sinoć organizatori Bebekovog nastupa u Sava Centru trebalo da razmisle.

- A ti što organizuju neka se zapitaju šta rade, pa sve i da mi je rođeni otac organizator! Ovo više nema smisla, svi nas jašu i pišaju po nama. Rade šta hoće, dokle više? - zaključila je Markovićeva.

Autor: N.Brajović