Juče se u Parizu igrao finalni meč u tenisu između Novaka Đokovića, prvog reketa sveta i Karlosa Alkaraza, španca, te je Novak pobedio i time osvojio zlatnu medalju za Srbiju na OI.

No, međutim, kao podrška na meču Novaku Đokoviću pojavila se njegova tašta Vera, sa svojom ćerkom i njegovom suprugom Jelenom Đoković i njihovom decom Tarom i Stefanom, koji su verno bodrili tatu.

Ovaj meč je netremice pratila cela Srbija, ali i region, te su mnogi i plakali nakon istog, ali ono što se često komentariše upravo kada je ovaj teniser u pitanju jeste njegova ljubavna priča sa Jelenom Đoković. Naime, oni su se venčali 10. jula 2014. godine, te su tako ove godine proslavili čak deset godina braka.

Njihovo glamurozno venčanje održano je na Svetom Stefanu u prisustvu najbližih - porodice i prijatelja. Venčanje je tada održano četiri dana nakon što je Novak osvojio drugu titulu na Vimbldonu, pobedivši švajcarskog tenisera Rodžera Federera.

KAKO SU SE ZAVOLELI JELENA I NOVAK?

Njihova ljubavna priča podseća na one filmske, jer je u pitanju tinejdžersko doba, te davne 2005. godine, u leto. Naime, kada su se upoznali, Đoković je tada imao 17 godine te je tada i doneo odluku da se profesionalno bavi tenisom, a te godine bio je čak 78. mesto na "ATP" listi.

Noletova Jelena, devojačko Ristić, starija je od njega čak 11 meseci, se bavila sportom, a verovali ili ne, nije u pitanju tenis već atletika. Njihov susret dogodio se u velikom društvu, a upravo sport je bila tema kojom su započeli tada razgovor. Ljudi koji su pristustvovali njihovom upoznavanju, okarakterisirali su ga kao ljubav na prvi pogled.

- Ona je za mene nešto posebno, ona je moja srodna duša - rekao je nebrojeno puta Novak Đoković, te je dodao:

- Na prvi pogled me je osvojila osmehom. Naravno, izgled uvek prvi dolazi do izražaja, ali za ljubav je potrebno mnogo više. Jelena je bila iskrena od prvog trenutka i hvala Bogu što smo se sreli pre nego što sam postigao velike uspehe jer znam da je ona sa mnom zbog mene, zbog Novaka, zbog klinca kog je upoznala kada je imao 17 godina. Ona mi je najveća podrška, sposobna je, ambiciozna i jaka. Kod nje najviše volim iskrenost, to je ono što nas čini srećnim.

Nijedna ljubavna priča nije u potpunosti bajkovita, te tako nije bila ni njihova, a kako im je odnos napredovao, tako su došli i problemi! Zbog brojnih obaveza Jelena i Novak nisu mogli da se viđaju koliko žele, a sama činjenica da nisu tada imali dovoljno novca, otežavala je situaciju, jer nisu mogli da u bilo kom trenutku sednu u avion i polete jedno drugom u zagrljaj.

- Naša viđanja bila su naučna fantastika. Bila sam studentkinja koja je finansijski jedva otišla da studira u inostranstvo, a on je bio teniser koji isto tako nije imao novca da finansira skup put. Avioni su za nas bili svemirske letelice, nismo to mogli da priuštimo - prisetila se jednom prilikom Jelena Đoković početaka njihove romanse.

Jelena je tada upisala studije u Milanu, zbog čega se i preselila u Italiju, ali ipak, Novak se trudio kada god bi mu se ukazala prilika, da je iznenadi svojim dolaskom. Tako se jednom dogovorio s profesorom da sedne u poslednji red amfiteatra na fakultetu, kako bi joj bio podrška na ispitu iz finansija. Kako bi skupila novac, Jelena je čak radila u kladionici, ali i kao promoterka raznih brendova i događaja, sve kako bi rasteretila roditelje od finansiranja njenog studiranja u Milanu, ali i da zaradi džeparac.

Njih dvoje su tako funkcionisali sve do njene diplome, održavajući i "zalivajući" svoj cvet ljubavi na daljinu, kada mu se ona konačno pridružila na brojnim turnirima širom sveta i bila je najglasnija i najvernija podrška s tribina, što je i dan-danas ostala. Njihova romansa našla se na prekretnici, pa su morali da odluče šta će dalje. Razgovarajući o zajedničkom životu doneli su odluku se Jelena preseli u Monako, koji je njihova porodična baza.

Jelena se tada zaposlila u službi ljudskih resursa u jednoj naftnoj kompaniji.

- Tri godine od početka naše veze došli smo do prekretnice. Odlučili smo se za zajednički život. No u Monaku je bilo teško pronaći posao. Sve je 'zatvoreno', ali ja sam se igrom slučaja zaposlila u jednoj naftnoj kompaniji - prisetila se Jelena.

Ipak, nakon godinu dana shvatili su da im takav način života ne pruža sreću - Jelena je radila po ceo dan, a Nole stalno bio po raznim turnirima. Nakon dugog razgovora prelomili su da ona postane direktorka Fondacije Novak Đoković, kroz koju je organizovala brojne humanitarne akcije, ali i bila u svakom trenutku uz Novaka na turnirima.

- Radila sam tamo godinu dana i to je bila nemoguća misija za našu vezu. U jednom trenutku Novak mi je rekao da više tako ne možemo. Dok sam studirala, tačno sam znala kad sam slobodna i kad mogu da mu se posvetim. Na poslu sam provodila dane u kancelariji i naša veza se našla na iskušenju. Zato smo tražili drugo rešenje.

2013. planetu je obišla vest da je Novak Đoković zaprosio svoju dugogodišnju devojku Jelenu.

- Od sada ću Jelenu svima predstavljati kao verenicu i buduću suprugu! Počinje navikavanje. Slatke muke. Presrećni smo! - napisao je tada Novak na Fejsbuku.

I dok ga na terenu krasi neverovatna samouverenost, kada je došao trenutak prosidbe, nije mu bilo svejedno.

- Morao sam da skupim svu moguću hrabrost koju imam da to uradim. Pre toga sam pitao ljude, koji su već prošli kroz veridbu, kakav je to osećaj, šta mogu da očekujem, ali su mi svi rekli da ću tek kad se to dogodi, kada izgovorim pitanje, saznati kakav je to tačno osećaj. A osećaj je neverovatan, opisivao je Nole.

Pre samog venčanja, koje je bilo zakazano za leto 2014, podelili su još jednu srećnu vest - 24. aprila 2014. Novak je na Tviteru objavio da je Jelena trudna.

- Sa mnom ste proživeli mnoge lepe i teške trenutke u karijeri. Ne mogu biti srećniji čovek jer imam zdravlje, ljubav i Bog me je blagoslovio time da sa svojom Jelenom očekujem novog člana porodice. Jelena je trudna!

Kako je rekao, iako su planirali trudnoću, nisu se opterećivali time da ona mora što pre da se desi.

- Prvi put kad smo probali dogodilo se, velika preciznost, nisam pogriješio - rekao je kroz osmeh, uvek spreman za šalu najbolji srpski teniser.

Venčali su se 10. jula na Svetom Stefanu u Crnoj Gori, a svet je pratio velikim interesovanjem svadbenu ceremoniju. Četiri meseca nakon venčanja, 21. oktobra 2014, Jelena se porodila u Monte Karlu i na svet donela sina Stefana. Tri godine kasnije, rodila se i devojčica Tara. 2. septembra 2017. godine.

Autor: Nikola Žugić