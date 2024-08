Hitno oglašavanje Desingerice za Pink.rs: Pozvali smo repera nakon vesti da mu je nastup zabranjen, oglasio se i klub, evo o čemu je reč

Jedan od trenutno najtraženijih trepera i repera s naše javne scene, Dragomir Despić, poznatiji kao Desingerica, svakodnevno intrigira javnost svojim nastupima na kojima "krsti" ljude patikom, pravi im banana split na glavi i sl.

Dragomir Despić Desingerica u žižu intresovanja došao je kada je na jednom od svojih nastupa lupao ljude patikom po glavi, nazivajući to "krštenjem", a zatim krenuo stepenik dalje i tom prilikom rendao sir po njima praveći gibanicu, sekao banane praveći banana split i sl.

Sada, u javnosti se digla ogromna prašina oko Desingericinog nastupa u jednom klubu u Vrnjačkoj Banji koji je, kako se navodi, otkazao njegov nastup, te se i oglasio putem instagram storijia, što je izazvalo ogromnu pometnju među njegovim fanovima. Ovo možete pogledati u linku ispod:

Ekipa portala Pink.rs pozvala je Desingericu kako bi razrešili ovu misteriju i videli o čemu je tačno ovde reč, a on je na samom startu razgovora priznao da ne zna odakle mi to znamo.

- Iskreno, ne znam odakle vi to znate, imali smo rok za uplatu kapare, nije uplaćena kapara i nastup je otkazan, to je sve. Ne znam zašto nisu uplatili kaparu i u to ne zalazim, ali ta objava koja je izašla je glupost. Lažna priča, dogovorili smo se već za drugi datum i to je to - rekao je Desingerica za Pink.rs.

Kada smo završili poziv sa Desingericom, pozvali smo izvesni klub u Vrnjačkoj Banji, iz kog su nam poručili kratko:

- Nastup je otkazan - bilo je sve što su nam rekli kada smo pozvali broj telefona ovog kluba koji im stoji u opisu profila na instagramu.

Autor: Nikola Žugić