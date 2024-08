Vrele fotke Tanje Savić: Pevačica se skinula u izazovni bikini, na ovaj prizor niko ne može da ostane imun! (FOTO)

Pevačica raspametila svoje pratioce!

Poznata pevačica Tanja Savić nedavno je oduševila svoje pratioce na društvenim mrežama objavivši vrele fotografije na kojima pozira pored bazena u izazovnom kostimu. Nekadađnja zvezda "Granda" je tako pokazala svoje zanosne obline, naglašavajući da i nakon dva porođaja ima savršenu liniju.

U pauzama od nastupa, Tanja provodi vreme u luksuznoj vili sa svojim partnerom, pilotom Muhamedom Mukijem Bešićem, kao i sa svojim sinovima Maksimom i Đorđem.

Podsećanja radi, Tanja je nedavno otkrila javnosti da planira svadbu sa svojim partnerom Mukijem nakon završetka njihovih aktuelnih obaveza. Pevačica je istakla da, iako svađe ponekad neizbežno prate duge veze, ona i Bešić se trude da iz njih izvuku pouke i da zajedno rastu. Takođe, Tanja je otvoreno govorila o odnosu svojih sinova prema Muhamedu, naglašavajući da ga oni veoma vole i da ga smatraju svojim "stepijem" i očuhom.

- Rekla sam da, kada se završi Arena, kada sve bude kako treba, onda ćemo imati svadbu. Partneri kada su zajedno duže, oni se i svađaju. Mi i rastemo zajedno i gledamo i da naučimo nešto iz tih svađa. Ja njemu ništa ne zameram, a on meni što sam previše samokritična, to ga mnogo nervira, a i mene, pa radim na tome da to izbalansiram, da to bude nekako zdravo ili da ne postoji - istakla je Saviećva.

Autor: Andrea Nikolić