Šok preokret: Indi se oglasila nakon vesti da je raskinula sa Zoranom Marjanovićem, evo šta se zapravo desilo

Pevačica priznala zbog čega je došlo do raskida, a onda je usledio šok!

Domaći mediji bruje o raskidu pevačice Indire Aradinović Indi i Zorana Marjanovića. Kako saznaje Telegraf, Indi i Zoran imali su sukob poslovne prirode, zbog čega su doneli odluku da se razdvoje.

Ovim povodom oglasil se pevačica, koja je otkrila da je istina da je došlo do raskida, ali su se ubrzo i pomirili.

- Istina je, mi tri-četiri dana nismo bili zajedno, ali smo se u međuvremenu pomirili - rekla je Indi, pa otkrila razlog zbog kog je došlo do svađe.

- Iskreno, sporečkali smo se oko pesme, oko aranžmana. Sada smo zajedno, evo probudili smo se, pijemo kafu i krećemo put studija da preuzmemo konačno pesmu. Nadam se da se nećemo više oko pesama svađati - priznala je Indi kroz smeh.

Nesuglasice su ubrzo rešili, pa su se ponovo "bacili" na posao.

- Završili smo dve pesme do sada, čekamo sada da preuzmemo. Definitivno imamo prvu gotovu pesmu, trebalo je da imamo više, oko toga se malo svađamo. On smatra da nije još vreme. Ja sam navalila da treba neku pesmu da otpevam, a on je negirao. Čuva pesme za kasnije, pa mi kaže: "Nije sad momenat, nije ovo za tebe. Znam ja šta je za tebe". Klasika, mi tako već godinama, nije to ništa novo. Često ulazimo u sukobe, te kreativne, ali eto, ako je tri i po dana nešto veliko i znači, eto, jeste, tako je - objasnila je Indi.

Na pitanje da li joj je bilo teško i ta tri dana bez Zorana, rekla je:

- Nije, zato što smo bili u kontaktu, nismo mi prekinuli, više smo se sporečkali - rekla je Indi za Telegraf.

Autor: Andrea Nikolić