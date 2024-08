Tuga u domu naše pevačice: Umro joj blizak član porodice, ona mu se obratila emotivnim rečima (FOTO)

Nije mogla da sakrije bol!

Pevačica Nikolina Kovač jedna je od retkih koja svojom pojavom vedri i oblači gde god da je, ali da život piše romane i da postoje i teški trenuci kroz koje prolaze i pevači, govori i smrtni slučaj koji je zadesio Nikolinu.

Naime, Nikolini je umro deka, a ona je podelila zajedničku fotografiju sa njim, te mu se i obratila emotivnim rečima.

- Koliko mi samo nedostaješ, možda po malo sebično, ali sam mislila da niko iz moje porodice ne moze nikada da nas napusti, znas me večiti iluzionista koja u svemu vidi roze boje, a znas me toliko dobro da i sama sebe nisam toliko poznavala koliko si ti mene osećao, sve moje dobro si izvlačio na površinu, radovao mi se istinski, neka mi svi oproste, ali niko mi se tako nikada nije oduševljavao istinski, iz dubine duše, naši razgovori preko telefona, naše budalaštine, tvoje smejanje, razgovori o svemu i svačemu od filozofije do kako su mi deca, kad’ će više taj album, nemoj više mršaviti nije ti lepo - napisala je Nikolina i dodala:

Divila sam se tvojoj inteligenciji, smislu za humor, tvojoj radosti prema životu, raskošnoj lepoti, činjenici koliko si bio u svakoj životnoj situaciji gospodin, a to se ne postaje, čovek se rađa sa tim, a ti si do poslednjeg trenutka ovozemaljskog puta bio dostojanstven, jedna od najrevnosnijih ljudskih osobina, koju vrednuju posebni, a to si bio ti moj deda, moja ljubavi…Vidimo se jednog dana na nekom lepšem mjestu…Zauvek tvoja Nina.

