Skandal! Naš pevač priznao da je krao na aerodromu, sve isplivalo u javnost!

Zbog učinjenog dela nije se pokajao

Pevač Slobodan Sloba Đurković šokirao je javnost priznanjem da je jednom prilikom uradio nešto što niko nije očekivao od njega.

Kako je ispričao, na jednom evropskom aerodromu ukrao je parfem i što je još čudnije, nije se pokajao zbog toga.

- Obožavam parfeme. Možda će neko da me osudi, možda i ne, ali i da me osude baš me briga. Imao sam jednu simpatičnu situaciju kada sam krenuo za Švajcarsku, i to u periodu pre nekih sedam-osam godina kada se pojavio onaj „Pako Raban Milion“. U tom periodu su pripadnici romske nacionalnosti išli po pumpama i prodavali one šećerne vodice, ali ambalaža je bila original. Ja lepo to kupim i na aerodromu u Cirihu, ja sam samo zamenio, stavio sam šećernu srpsku vodicu, a uzeo original, stavio u torbicu i otišao - ispričao je Sloba.

Kada je ušao u avion, noge su mu se tresle od straha.

- Onda sam se bojao u avionu kakav sam maler da će da kažu: „Stop, Slobo sleći i vraćaj parfem“ - priznao je pevač, koji je popularnost stekao u Zvezdama Granda.

- Iskreno i nisam se kajao, oni imaju pare, taj jedan pafrem koji je tada koštao oko 100 franaka, šta to ima veze. Ništa to nije bilo nešto naročito - pojasnio je Sloba i dodao da je detalje incidenta ispričao ženi.

- Ništa mi nije rekla, lepo je mirisala i ona i cela kuća. Znate u to vreme original parfem!

Onda je u šaljivom maniru istakao:

- Ne prskam više intenzivno parfeme po kući, kao nekada, imamo dvoje dece, dosta je više bilo prskanja. Ali, ako treba, imate sjajnog šanera.

Bio je u Zvezdama Granda, rijaliti učesnik u Farmi

Slobodan Đurković skrenuo je pažnju na sebe učešćem u muzičkom takmičenju “Zvezde Granda” kada je stigao do samog finala, a onda je odlučio da uđe u petu sezonu “Farme”, kada je dostigao još veću slavu.

Autor: Andrea Nikolić