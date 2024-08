ŠTA SE DESILO SA SPOMEN-PLOČOM JELENI MARJANOVIĆ? Šok prizor u Crvenki, Zoran nije dolazio pet godina na mesto zločina

Spomen-ploča svirepo ubijenoj pevačici na nasipu u Borči Jeleni Marjanović nije samo zarasla u korov nego se više i ne vidi, kao da ne postoji.

Do obeležja pokojnoj estradnoj zvezdi, za čije ubistvo se drugi put sudi njenom mužu Zoranu Marjanoviću, nije moguće doći.

U to se juče uverila ekipa Kurira koja je obišla nasip u Crvenki, nadomak Borče, gde je 2. aprila 2015. godine Jelenino telo nađeno u kanalu.

Nalazi se usred rastinja i deluje kao da je niko ne obilazi. Nepokošena trava, njen lik, koji se više i ne nazire iza granja obraslog oko ploče, ne može čak ni da se prepozna. Samo onaj ko tačno zna gde je porodica podigla ovu uspomenu može da je i pronađe i zapali sveću ili ostavi cveće. Kako smo saznali, Marjanović punih pet godina nije bio na nasipu.

- Ne odlazi on na nasip. Ne znam ni da li bi i on uspeo da pronađe spomen-obeležje. Ja sam bio nedavno, ali nisam uspeo da dođem od grmlja i šiblja. Evo, obiđite to mesto pa ćete se na licu mesta uveriti o čemu vam pričam. Slična je situacija i s porodičnom kućom - rekao nam je porodični prijatelj Marjanovića. Tako je i bilo. Naša ekipa posetila je i porodični dom Marjanovića u Borči. Identičnu situaciju smo zatekli i tamo. Kuća je počela da propada, prozori su polupani, trava i šiblje rastu oko kuće.

Obišli smo i porodični dom Jelenine majke Zorice, on se nalazi takođe u neposrednoj blizini gde je kompozitor i tekstopisac živeo s porodicom. U dvorištu smo zatekli nepoznatu ženu, koja nam se predstavila kao Ela, prijateljica Jelenina majke Zorice. Ona je bila ljubazna i sve nam objasnila. - Ja sa suprugom ovde živim. Jelenina tetka Ljubica mi je ustupila ovaj dom. Održavam koliko mogu. Nesreća je to što se desilo. Jelena je bila jako plemenita, ja je se odlično sećam. Zoran ovde nije bio nijednom otkako smo mi tu. Žalosno je sve to što se desilo - priča nam žena na kapiji, pa dodaje:

- Jednom sam sanjala čoveka koji je bio prerušen u Zorana i sedeo u grmu. Ja sam jako poštovala Zoricu, Jeleninu majku, bila je veoma cenjena i poštena žena. Radile smo zajedno. Nije znala da je svet kvaran, da su ljudi pokvareni. Ja održavam sve koliko god mogu. Ovo ne daj bože nikome da se dogodi. Kad se pogleda dublje, slučaj je jako čudan. Pokušavam da uredim i sredim. Jako ih poštujem i cenim i izlazim im na grobove.

