Desingerica prolazi agoniju: Otkriven razlog otkazanog nastupa u Crnoj Gori! Pevaču ugroženo zdravstveno stanje!

Šok!

Već danima je glavna tema na crnogorskom primorju Dragomir Despić Desingerica. Jedni pozivaju da mu se zabrane nastupe, drugi ga brane uz obrazloženje da ne vaspitava on decu, nego roditelji.

Suma sumarum, Desingerica je glavna tema. Danas se pojavila nova informacija da je Despiću zabranjen nastup u Crnoj Gori, zbog toga što nije imao sve potrebne papire za radnu dozvolu, te da mu SUP nije izdao. Iako je sinoć nastupao u Budvi, mediji su ga pozvali da pitaju šta se promenilo i da li su tačni navodi.

- Imam sve papire, sve je normalno, nema priče da nemam papir. To nije tačno. Jedini problem koji trenutno imam je gnojna angina grla, već sam primio ponovo injekciju ali me opet steže, a bukiran sam do kraja meseca. Ne bih voleo zbog jednog nastupa da propustim 15, pitao sam samo da mi pomere termin ali videćemo. Ja želim i hoću, kaže Despić u odgovoru na navode da ima problem sa papirologijom - rekao je on.

Autor: S.Z.