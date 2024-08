Pretukao me je trudnu... Naša influenserka optužila poznatog modela za nasilje, on ZAPRETIO javno (FOTO)

Poznata influenserka Marija Mudreša optužila je svog bivšeg partnera Matiju Radoševića, poznatog fitnes trenera i modela, da ju je pretukao dok je bila trudna.

Mudreša je svoje optužbe iznela javno, putem njenog Fejsbuk profila.

- Drage devojke, nisam se nikad javno oglašavala vezano za ovog čoveka, odnosno mog bivšeg partnera, inače poznatog manekena, koji je bio u mnogim spotovima sa poznatim pevačicama i fitnes trenera, koji je iz Beograda - započela je Marija, pa nastavila:

- Pre mene je bio sa dve devojke, koje igrom slučaja poznajem i koje su bile stalno u podlivima od njegovih batina. Na društvenim mrežama se predstavlja kao gospodin, a ustvari je najveća psihopata, koju ne možete ni da zamislite. Rođena majka ga je slala na psihijatriju da se leči od agresije i droge (a fitnes trener).

- Što se mene tiče, pretukao me je trudnu i izgubila sam bebu i deo sebe. Od tad, nikad više nisam i neću biti ista, dugo sam bila u bolnici i na lekovima, ali sad sam napokon dobro, iako me izjeda potreba da mu načinim zlo. Budite pametne. Volite sebe više od bilo koga na ovom svetu - poručila je Marija.

Matija se oglasio i izneo svoju stranu priče.

- Devojka će biti tužena. Pokreće se postupak. Glupost obična od strane ženske osobe, ali dobro. Smešno mi je. Verovatno jer mi raste profil i radim posao jako. Očigledno sujeta neka postoji - započeo je Matija, pa dodao:

- Sa devojkom nemam dodira, niti sam u vezi jako dugo. Blokirana mi je. Na lekovima, psihički obolela i to je to. Klasično bih nazvao to mržnja prema drugom. Ali, ne brinite, imam zakon u porodici i tužiću je. Saznao sam i ja sad sve.

Autor: Milica Krasić