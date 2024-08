Naša pevačica odlepila za Harisom Džinovićem: Oglasila se, pa spomenula Melinu: Ona me ne zanima, mlađa sam od nje!

Pevačica "Granda" Nataša Alimpić nedavno je privukla veliku pažnju javnosti izjavom da je Haris Džinović pravi gospodin i da takvog muža traži celi život.

Nataša Alimpić je tada komentarisala pevačev razvod od Meline Džinović, a sada je otkrila da li su se upoznali.

- Haris je frajer. On se meni zahvalio javno, to je za mene velika čast. Nisam ga upoznala, ali se nadam da će se to desiti na njegovom koncertu u Sava Centru. Biće to fatalan susret, ja sam u prvom redu. On ne zna ko sam ja, nije upućen zbog svojih obaveza i svojih problema koje sada ima., rekla je za "Srbija Showbizz".

- Ne zanima me da li je Melina poludela zbog te izjave, rekla je, a na pitanje da li je bolja riba od Meline, šaljivo je odgovorila:

- Makar sam mlađa sam od nje.

Haris Džinović joj se javno zahvalio

Haris Džinović je rekao da ne zna ko je Nataša Alimpić, ali da joj se zahvaljuje na lepim željama i rečima hvale.

- Nemam pojma ko je to, ali hvala joj na lepim željama i lepim rečima. Zaista ne znam o kojoj pevačici je reč, prvi put čujem da je to rekla, ali svakako hvala - rekao nam je Haris kratko.

Ko je pevačica koja je bacila oko na Harisa Džinovića

Inače, Nataša Alimpić je ranije pričala o svom teškom odrastanju, ali i teški počecima na nastupima.

- Deca koja su išla u školu sa mnom živela su lagodniji život i nisu razumeli moju situaciju i život. Bili su dobro obučeni, putovali su, nosili nove telefone, ja to nisam imala. Sa 18 godina sam prvi put otišla na more koje sam sama sebi platila, ispričala je pevačica kroz suze.

Sa 16 godina se odselila od kuće

- Kada sam se odselila živela sam u garaži. To je garaža koja je adaptirana u jedan stambeni objekat. Sa 16 godina ne možete sebi priuštiti sjajne i luksuzne uslove. Delila sam kupatilo sa starijim gospodinom, ali nisam ga mnogo ni sretala jer sam radila i išla u školu, rekla je Nataša i otkrila šta joj je dalo snagu da se bori i ide sigurno ka svom cilju.

- Kada počnete da se bavite pevanjem, ne može odmah da se peva po privatnim veseljima nego mora da se prođe taj kafanski zanat. U kafanu dolaze razni ljudi, neko da se veseli, neko da sklopi posao, neko da peva, nego da 'gleda' muziku, neko da ispriča svoje probleme... Bilo je teško kada neko dođe na uho vam priča svoju životnu priču ili vam obećava da može da vas spasi odatle i pruži bolji život... Uvek sam se držala svog puta i bila sam svesna da to moram da prođem. Nekada sam i uplakana zaspala... Želela sam da nikada nisam kročila u kafanu i da sam sa svojim roditeljima sedela kod kuće i gledala filmove... Ali, kada se smirim, kažem sebi 'izdrži', ispričala je Nataša za domaće medije.

Autor: Nikola Žugić