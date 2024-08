Danas je poseban dan: Veselje u domu Mirka Šijana ne prestaje! Za to ima veliki povod!

Veliki dan za njega!

Sin Mirka Šijana i Bojane Rodić, Zoran Šijan danas slavi svoj treći rođendam, a ponosni tata podelio je fotografiju sa slavljenikom.

Sin Goce Božinovske objavio je na svom Instagram nalogu fotogrfiju sa naslednikom. Mirko je sa mali Zoranom sedeo na skuteru, a dečak sa plavom kapicom slao je poljupce u kameru.

- Srećan rođendan tajovom prvencu - napisao je on u opisu fotografije.

Inače, Bojana i Mirko imaju dvoje dece - sinove Zorana i Vukana.

Podsetimo, Goca Božinovska jednom prilikom progovorila je o naravi svog sina.

- Moj Mirko je suvo zlato, majkin ceo svet, ali kad poludi i kad je nervozan sklanjam mu se s puta! On ume da baca stvari kad je nervozan, bežim iz kuće i sklanjam se da ne izvučem deblji kraj - rekla je Goca kroz smeh, pa je potom nastavila:

- On ni sad ne priznaje ništa kada skrivi i ako mu na nešto skrenem pažnju. Kaže mi: „Jesi li sigurna da sam to ja?”, a ja dodam: „Dobro, nisi ti, moja baba pokojna je”. Plašim se čak i kad vozi motore, kao i svaka majka, ali šta ću, on je jednostavno takav. Njega privlače takve stvari. Oduvek je voleo brzu vožnju, sve što mu diže adrenalin. Njega je otac Zoran još dok je mali bio učio da vozi skuter. On je za sva ta ludila rođen, ne mogu tu prirodu da obuzdam. On je neustrašiv, ima petlju za sve. On bi proleteo kroz vatru ako treba. Bez straha uhvati golom rukom zmiju i to otrovnicu. Takav mu je i otac bio - neustrašiv. Sećam se Zorana kad je vozio motor po onim planinama u Crnoj Gori. To je strmina, a on ide motorom, spušta se bez straha. Mirko je povukao taj gen da voli izazove i tu ne mogu ništa. Plašim se da ne završi kao njegov otac.

Autor: S.Z.