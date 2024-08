BUDIM SE PRE ZORE I UZGAJAM PRASIĆE: Veljko Ražnatović pokrenuo stočarski biznis, napustio grad i promenio život iz korena

Sin najveće balkanske zvezde Svetlane Cece Ražnatović, preselio se iz Beograda u Titel i sad sa porodicom, suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isaijom, živi u tazbini.

Veljko Ražnatović, pored toga što se bavi boksom, ima svoj biznis sa svinjama, o čemu je i javno pričao.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu. Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživan na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - rekao je on, pa otkrio kako su ga prihvatili žitelji Titela:

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - reko je on u jednom podkastu.

Pauza pre četvrtog deteta

Veljko je poručio da četvrto dete neće uskoro doći u njihov dom.

- Sad ću malo da pauziram... I ovaj treći je došao totalno neplanirano - naveo je on.

Veljko se osvrnuo i na muziku svoje majke, Cece Ražnatović.

- Njenu muziku slabo slušam, ali volim sve pesme, naravno. Sve ih znam. Mislim da znam više njenih pesama nego ona, ali da je slušam kod kuće ili na slušalicama, ne radim to. To što ne izbacuje muziku već neko vreme je dokaz koliki je perfekcionista. Ona ne bi izbacila nešto što nije kvalitet, to nema šanse. Kad bude izašao novi album, to će biti ludilo. Ne znam kad će, nadam se što pre - istakao je Veljko Ražnatović.

Autor: Milica Krasić