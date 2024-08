EVO KAKO JE IZGLEDALA ŽESTOKA SVAĐA SLOBE RADANOVIĆA S PUBLIKOM: Haos u Crnoj Gori, došlo i do tuče, pogledajte snimak! (VIDEO)

Sloba Radanović doživeo je neprijatnost na nastupu u Crnoj Gori.

Naime, na tezgi popularnog muzičara izbila je opšta tuča zbog toga što je pevao rodoljubive pesme koje je publika i tražila.

- Sloba je došao tačno na vreme. Bio je odlično raspoložen i napravio je sjajnu atmosferu. Doduše, sve do jednog trenutka, otpevao je rodoljubnu pesmu "Veseli se srpski rode" i neko iz publike je počeo da ga vređa i ponižava. On je prekinuo da peva i, kao što vidite na snimku, razmišljao je šta da radi i kako da reši situaciju sa momcima koji su pravili problem. Oni su Crnogorci i smetalo im je to što Radanović peva usred Nikšića - ispričao je izvor.

Sad je na društvenim mrežama isplivao snimak na kojem vidimo izrevoltiranog Slobu koji je odgovorio na provokacije i uvrede. Kako je to izgledalo pogledajte u nastavku:

Autor: Milica Krasić