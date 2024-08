Priznao joj emocije, a ona prećutala: Svi se pitaju kako je Natalija ukrotila velikog Jokića? Jedno ni Amerikancima nije bilo jasno

Malo ko zna kako je počela ljubavna priča Nikole Jokića i njegove supruge Natalije.

Nikola Jokić, kao i cela reperezentacija Srbije, danas je neizmerno ponosna na ono što su pokazali na ovogodišnjim Olimpijskim igrama. Naš tim osvojio je bronzanu medalju, dok je najpoznatiji Somborac nakon pobede potrčao supruzi Nataliji i čerki Ognjeni u zagrljaj. Natalija je deo skoro svake Nikoline utakmice, a malo ko zna da je njihova priča počela još u srednjoškolskim danima 2013. godine.

"Upoznali smo se preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala", ispričao je Nikola jednom prilikom.

Natalija, tada još uvek Maćešić, je svaki slobodan trenutak posvetila obrazovanju koje nije želela da zapostavi, a u Americi je diplomirala psihologiju na "Metropolitan Stejt" univerzitet. U periodu kada su započeli vezu, Nikola je igrao u Srbiji, u klubu Vojvodina Srbijagas, dok je Natalija upisala studije u Americi.

"Išao sam u srednju ekonomsku školu, a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, već je bila upisala psihologiju poznatom univerzitetu. I bukvalno dva meseca pošto smo počeli da se zabavljamo ona je otputovala", ispričao je košarkaš svojevremeno.

Nikola je ubrzo otišao u Ameriku da igra za Denver, gde se ponovo spojio sa Natalijom.Venčali su se 2020. godine u rodnom gradu košarkaškog reprezentativca Srbije, Somboru, a pristup hramu Srpske pravoslavne crkve je, kako su pisali mediji, bio pod nadzorom obezbeđenja i samo odabrane zvanice mogle su da priđu dok je obred crkvenog venčanja trajao.Ubrzo su postali roditelji ćerkice Ognjene, a ovo je samo dodatno učvrstilo njihovu ljubav. Sada čekaju i drugo dete.

Njihova veza privukla je pažnju i američkih medija. Za Nataliju kažu da je pravi oslonac i devojka koja svuda putuje sa Nikolom, a o njima se često govori kao o "divu i palčici". Na poslednjem merenju je izmereno da je Nikola visok 213 centimetara, dok je njegova supruga visoka 173 centimetara.Mnogima je zapalo za oko da Nikola pred svaki meč skine venčanu burmu sa ruke i "zaveže" je za patiku, kako bi bila uz njega i dok je na terenu. Američke novinare zanimalo je kada je počeo to da radi i zbog čega.

"Skinem burmu sa prsta, stavim na levu patiku, držim burmu na levoj patici zbog familije. To je veoma važno za mene. Oni su uvek uz mene i na mojoj strani, pa im tako pokazujem ljubav. Šaljem im poljupce posle utakmice. Oni su tu na svakoj utakmici, tokom celog plej-ofa", ističe emotivni as.

"Imam svoju porodicu uz sebe, uvek me štite, to je nešto što je samo moje i što niko ne može da mi oduzme", dodao je Nikola..

