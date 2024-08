NEK CRKNU SVI KOJI MISLE DA NE TREBA DA PEVAM O KOSOVU: Cakana iznela jasan stav, žestoko odbrusila kritičarima

Dragica Radosavljević Cakana, poznata po svojoj dubokoj povezanosti sa srpskom tradicijom, nedavno je odlučila da javno stane u odbranu svojih vrednosti i suprotstavi se kritičarima koji to osporavaju.

Pevačica je tim potezom jasno stavila do znanja da je ne zanima šta drugi misle i da će ostati dosledna svojim principima.

Cakana je ostala dosledna svojim principima, pružajući podršku mladim muzičarima koji dele isto razmišljanje.

- Nek crknu svi oni koji misle da ne treba da pevam pesme o Kosovu. To je kao kad bi ste rekli nekom ko peva sevdalinke da ne peva to. Kako Bosanci znaju da cene svoje pevače koji pevaju, a kod nas se oduševljavaju sa tim pevačima. Postoje mnogi pevači koji iz Bosne dolaze ovde i pevaju sve Kosovske pesme, neću ih imenovati, ali zna naš narod ko su – istakla je pevačica.

Cakana ima mnogo hitova, a jednom prilikom je otvoreno govorila da li joj je žao zbog nekih pesama koje je odbila.

– Uvek govorim da ima toga. „Ja nemam drugi dom“, i recimo „Čačak, Čačak“ sam odbila. Mislim u to vreme ja kao ozbiljno pevam, i onda mi se nudi „Čačak“ i nije mi bilo to logično za mene. Pritom je to odsvirano sirovo, međutim, posle toga to postade takav hit, strava. Ali najviše mi je žao za pesmu „Noćas moje molbe nebo ne čuje“ i „Jedno si ti, drugo sam ja“ – govorila je ona, pa dodala:

-Tako da eto, recimo ta pesma „Ti ćeš sa njim, a gde ću ja“ i „Noćas moje molbe nebo ne čuje“ sam odbila. To je prosto kad ti se nešto ne da, ma šta god, ali za „Čačak“ mi nije žao, jer to ne bi bilo za mene.

Autor: Milica Krasić