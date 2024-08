Poslednji srpski hit otpevala je Tanja Savić: Čuveni kompozitor rekao svoje, malo ko zna da je ovaj evergrin bio namenjen Breni, a krije VELIKU TUGU

Iako se svake godine biraju najveći domaći hitovi, Dragan Aleksandrić, jedan od najuspešnijih kompozitora i aranžera narodnih pesama i kola uz koje se i danas peva i igra do zore, tvrdi da je poslednji hit u regionu pesma "Zlatnik".

Smatra da nijedna pesma od tad nije doživela takvu popularnost.

- Poslednji hit je snimila Tanja Savić, pesma "Zlatnik". To je snimio onaj Marjanović, čija je žena Jelena ubijena u Borči. To je njegova pesma, on je kompozitor - rekao je on u podkastu "Pričaonica".

I Tanja Savić je jedno prilikom rekla da je, pored svih njenih pesama, pesma Zlatnik ta koja ju je vinula na estradi.

- “Zlatnik“ je nekako napravio revoluciju, to sa sigurnošću mogu da kažem. Ta pesma je postala evergrin - rekla je ona jednom prilikom za medije.

Ono što se malo zna jeste, kako su mediji pisali, upravo tragično nastradala pevačica je autorka ove pesme, a aranžman je uradio Zoran Marjanović. Pesma "Zlatnik" jedan je od najvećih hitova koji je u svojoj karijeri otpevala pevačica Tanja Savić, a ustupila joj je koleginica Lepa Bena. Saša Popović je jednom prilikom otkrio da je pesmu "Zlatnik", davne 2008. godine, prvo doneo Breni.

- "Zlatnik" kao tvoj najveći hit... Tu pesmu sam doneo Lepoj Breni i rekao sam "Breno, ovo je pesma za tebe", ona je poslušala tu pesmu i rekla: "Sale, pesma je prelepa, ja bih tu pesmu dala Tanji Savić" - otkrio je jednom prilikom Popović. Tanja Savić je snimila pesmu za potrebe takmičenja na Grandovom festivalu 2006. godine, i osvojila je drugo mesto.

