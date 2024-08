Naš folker kupio dva stana u Grčkoj, a kolege ga prozivaju da je stipsa: Pliva u parama, pogledajte kako uživa na moru (VIDEO)

Pevač Darko Filipović uložio je novac u nekretnine u Grčkoj, a od izdavanja dva stana u blizini Soluna ima odličan izvor prihoda.

Darko Filipović danas uživa u luksuzu, a sada je objavio snimak sa plaže i pokazao kako uživa u dnevnim žurkama koje se organizuju. Pevač je bio u društvu prijatelja, a dok se snimao oblizivao se, što je mnoge začudilo.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Inače, Darko je otkrio kako je došlo do toga da postane vlasnik nekretnina u Grčkoj.

- Imam jednog prijatelja koji tamo već ima nekretnine, tačnije više stanova. On mi je rekao kako je tamo sad pravi momenat da se uloži u nekretnine, jer će kroz nekoliko godina cene otići naviše. U tom momentu, pre četiri godine, u toj regiji je bila najniža vrednost kvadrata i nekretnina u istoriji. Imao sam neku ušteđevinu i pomislio da cena nikad neće ići ispod ovoga, samo može da poraste - rekao je Darko tada i dodao:

- Tačnije, nisam baš u Solunu, to je jedno mesto pored Soluna na moru, zove se Perea. Tu sam uzeo dva apartmana, jedan za sebe, jedan izdajem turistima preko agencije s kojom sam se povezao - rekao je Darko jednom prilikom u emisiji "Zvezde Granda specijal".

Podsetimo, Darkov kolega Nemanja Nikolić nedavno je prokomentarisao vest da je njegov kolega kupio dva stana i tom prilikom isprozivao Darka.

- Svaka čast, meni je drago da to čujem, štedeo je na vreme. Imali smo i mi neke ušteđevine, ali sve je to presušilo, a život u Beogradu je skup, imamo troškove, decu, moramo da se hranimo, a kad to presuši može da bude opasno. On nama kafu nikada nije platio i kada smo puno para zarađivali i bili najpopularniji. On je od dinara pravio tri, to je umetnost i treba da mu zavidimo. Svaka čast, ja smem da ga prozovem jer smo zajedno počeli, bili smo tim i kao braća, ja smem to da mu kažem - rekao je Nemanja Nikolić pre tri godine.

Autor: Darko Tanasijević