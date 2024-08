Deki, meni se više ne igra košarka: Jokić zbog Natalije hteo da batali karijeru, svet mu se srušio kad se oselila u Ameriku

Proslavljeni košarkaš Nikola Jokić sa reprezentacijom Srbije stigao je iz Pariza sa Olimpijskih igara gde su osvojili bronzanu medalju koju su i te kako dobro proslavili.

Jokić, koji je tri puta u karijeri bio MVP u NBA nakon Olimpijade uputio se u rodni Sombor sa trudnom suprugom Natalijom i njihovom ćerkom Ognjenom, koju su dobili pre tri godine.

Natalija koja je u drugom stanju prati Nikolu u stopu i ona mu je najveća podrška, a njihova ljubav počela je još u srednjoj školi. Jokić se dugo družio sa lepom Natalijom Maćešić, međutim, između njih se dogodila ljubav, koju je, kako Jokić kaže, bilo teško priznati.

- Upoznali smo se 2013. preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije. Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala - prisetio se on.

Dva meseca nakon što su započeli vezu Natalija je krenula put obrazovanja i odselila se za Ameriku gde je diplomirala psihologiju na Metropolitan Stejt univerzitetu.

Jokić je veoma teško podneo njen odlazak, a njegov tadašnji trener Dejan Milojević u emisiji posvećen Nikoli "Čovek koji pravi razliku / Džoker - Nikola Jokić" na RTS-u ispričao je da je košarkaš zbog njenog odlaska poželeo da batali svoju karijeru.

- Imao sam i loših utakmica, ali tu u Megi sam bio baš loš u toj utakmici. Ne znam, desi se nešto, nećeš... Ne možeš ni da trčiš, ne možeš ništa, ni da poguraš, ni da dodaš, a malo i nećeš i onda kad se to sve spoji bude katastrofa - pričao je Jokić u pomenutoj emisiji.

Kako kaže Milojević, sada najbolji košarkaš priznao mu je da ne želi više da se bavi košarkom.

- Jednostavno imao je težak momenat gde je u tom trenutku njegova sadašnja supruga Natalija otišla za Ameriku i njemu se jednostavno nije igralo. On je meni u jednom trenutku rekao na treningu: "Deki, meni se više ne igra košarka". To mi je bio šok. Pokušao sam da mu objasnim. Shvatio sam šta je razlog. Nije što se njemu više ne igra ili što ne voli igru ili da mu je nešto dosadilo - ne. Jednostavno emotivno je bio prazan, tu se nadovezao odlazak njen na studije u Ameriku. Njega je to dosta pogodilo. Trebalo mi je vremena da ga vratim, da glavom bude ponovo na treningu.

Autor: Darko Tanasijević