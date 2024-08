Drama: Relja Popović napravio haos u avionu!

Kako piše domaći medij, reper se posvađao sa stjuardesom!

Reper Relja Popović kao i mnoge njegove kolege često putuje zbog nastupa koje ima van Srbije.

- Stjuardese su najnormalnije prišle i ponudile ga hranom i pićem, na šta je on burno reagovao. Krenuo je da im se obraća neprijatnim tonom, kao da je on mnogo iznad njih. Nije mu odgovaralo ništa što su mu ponudile, a nakon što su htele da pitaju nekog dečka koji je bio pored njega, ne znam da li je di-džej ili menadžer, on je povisio ton i rekao im: "Ostavite čoveka, hoće da spava" - rekao je izvor za domaće medije tvrdeći da je bio u istom avionu i dodao:

- Stjuardese su bile zatečene i šokirane njegovim ponašanjem, pa kad su se odmakle od njega, čuo sam da je jedna rekla: "Bože svašta, a baš mi je bio simpatičan." Nakon što se let završio, on je bio nervozan i zbog gužve, kao da je prvi put na letu, pa ne zna proceduru. Baš klinačko i nekulturno ponašanje za javnu ličnost, a trebalo bi da bude primer tinejdžerima koji slušaju njegovu muziku.

Autor: Andrea Nikolić