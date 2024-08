Darka Lazića raskrinkao rođeni brat: Foljer se odmah oglasio!

Folker se na sebi svojstven način izdigao iznad situacije.

Mlađi brat popularnog folkera Darka Lazića, Dragan Lazić, koji se takođe bavi pevanjem javno je priznao da mu je krvno srodstvo sa pobednikom treće sezone "Zvezda Granda" samo odmoglo u životu.

Naime, iako je i on veoma talentovan, Dragan je istakao da ga šoubiznis ne interesuje, te da je to što je Darkov brat veliko breme za njega. On je istakao da ga novinari često zovu, ali da izbegava medije kako bi sačuvao svoj mir.

- To što sam Darkov brat mi je samo odmoglo. Novinari me zovu, nemam svoj mir, zato izbegavam medije - rekao je mlađi Lazić u jednoj emisiji, pa nastavio:

- Darko je stariji od mene, savetujem ja njega, ali on moj savet neće da prihvati jer sam mlađi. Kad smo bili mlađi, ja sam njega više tukao jer je bio buca. Deca kao deca, taj period mora da se prođe.

Darko je reagovao putem svog profila. Okačio je printskrin iz emisije sa bratovim likom i rečenicom kako mu je to što je njegov brat odmoglo, pa uz emotikone smeha poručio pratiocima:

- Kad me bata pohvali!

Mnogi su pomislili da mu je zasmetalo što brat tako javno govori o njemu i da je njegova objava zapravo ironična reakcija na njegovu izdaju.

Draganovo priznanje izazvalo je veliku pažnju javnosti, a komentari na društvenim mrežama su se samo nizali. Mnogi su izrazili iznenađenje ovakvim otkrićem, dok su se drugi zabavljali šaljivim komentarima na račun braće Lazić.

