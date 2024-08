Morao da se odrekne svog deteta: Toma Panić otvorio dušu i obelodanio šokante detalje iz svog života!

Toma Panić, koji je široj javnosti poznat po svom učešću u rijalitiju "Zadruga", progovorio je o detaljima svog odrastanja, ali i manekenskoj karijeri koju je gradio u inostranstvu.

Toma Panić nikada javno nije detaljno govorio o turbulencijama u odnosu sa suprugom Nadeždom Biljić, a na loše komentare o njegovoj saradnji kao njenog menadžera nije se oglašavao.

- Nisam dozvoljavao da me ljudi upoznaju na pravi način, a sa druge strane, možda nisam ni imao prostora za to. Uvek je to izmicalo kako god da počnem da govorim, ali sam imao želju da jednog dana sve ispričam od ranog detinjstva do dana danas.

- U raskoraku sa košarkom, kada sam presekao i napustio taj svet, dogodio se jedan bend koji je snimao spot u Svilajncu, a isti ljudi su snimali spot i Stoji Novaković. Jedan stilista, Nenad, rekao je da misli da sam odličan za modeling i Stojin Igor takođe, preko koga sam došao do Dejana Milićevića koji mi je uradio prve forografije i rekao: "Ovo je budući svetski top model". Na tom slikanju je došao čovek iz agencije "Fox" i nastao je prvi ugovor i prvo putovanje. Kada sam igrao košarku cilj mi je bio Hemofarm i uspeo sam, a kada sam počeo da se bavim modom, cilj je bio Armani i to sam zacrtao i uspeo. Želeo sam reviju Armani, ne postoji veća stvar od toga za muškarce. Razmišljao sam kao klinac da treba da zarađujem za sebe i našao sam privatnog agenta koji je imao odličnu komunikaciju sa ljudima iz Milana i čuvenim bukerima. Išao sam na kasting za Armani, 1.800 ljudi se prijavilo, a ja sam izabran u 36 njih - govorio je Toma i otkrio detalje:

- Početak je bio težak, nisam znao jezik, nisam imao sredstava, nekada sam spavao na klupici. Došao sam autobusom prvi put u Milano, kao "paradajz turista", nisam znao ni jednog čoveka, nisam znao grad. Svetski šoubiz je jako surov ali je tako... Bilo je mučno, ali nisam znao za neuspeh.

Panić je otkrio potresne detalje veze sa devojkom sa kojom je dobio dete i razloge zbog kojih je morao da se odrekne porodice koju je stvorio.

- U jednom trenutku sam otišao u Kinu kao Armanijev model i bio sam jedan od najplaćenijih modela u svetu. Po danu sam bio plaćen od 2.000 - 6.000 dolara, a radio sam svaki dan. Taj svet u kome sam se nalazio doveo me je do devojke koja je ćerka jednog od najuticajnijih ljudi u Kini. Ne bih mnogo detaljisao, ali ja sam izabrao da živim a ne da izgubim glavu. Tamo je komunizam, ne bi baš bilo dobro za njenog oca da neko ko je otvorio klub u klubu usred Pekinga bude zet. Izabrao sam da živim... Nakon našeg dogovora da ja sa tom porodicom ne treba više nikad da imam ikakav kontakt, mogao sam da živim i radim normalno, ali da ih ne spominjem i da zaboravim na njih. - pričao je Toma i otkrio detalje jezivog dogovora koji mu je zauvek promenio život:

- Nikakav problem u Kini nisam imao, ali sam morao da zaboravim na devojku i dete koje smo dobili. Opcija je bila ili da budem glup ili da živim dalje. Imao sam u glavi da kada dete napuni 18 godina možda će potražiti ćaleta. Nisam ga video uopšte, samo jednom kada je imao par meseci i nikada više. Susreo sam se sa jednim od najozbiljnijih ljudi u toj zemlji, jesam bio mlad i lud, ali sam shvatio da nema tu igre i ze**nja. Osetio sam se nemoćnim, ne možeš tu ništa, morao sam sve da ostavim iza sebe...

Autor: Andrea Nikolić