Naša pevačica neće da čuje za svoje biološke roditelje: Poreklom je iz Indije, a usvojena je sa 6 meseci!

Ovo su potresni detalji iz njenog života!

Pevačica Ivana Dulić dva puta se pojavila u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", gde je otvoreno pričala o detaljima iz svog života.

Ivana Dulić je prošle sezone oduševila publiku, a kreativni direktor "Granda" Saša Popović tada je otkrio da je Ivana indijskoj porekla, dok su je ljudi iz Subotice usvojili.

- Što se tiče porekla i cele te priče rekla sam da više neću to komentarisati jer se akcenat stavlja na ljude koji su me ostavili, a ne koji su me odhranili. Ja sam usvojena sa šest meseci. I moj tata koji me je usvojio je moj jedini tata kojeg volim više od života isto kao i brat - ispričala je tada Ivana za domaće medije.

Ona je istakla da je ponosna na svoju porodicu.

- Majku sam i tu rano izgubila. Tako da ja sam kao beba došla u tu porodicu i to je moja porodica. Gena se ne stidim, ali nisu vredni pomena i to je to. Nasledila sam glas i izgled to sigurno, karakter... Bliski istok me je uvek privlačio ipak je to deo mene, ali da je Bog hteo da ostanem tamo bilo bi tako. Imao je za mene bolje planove, a to nije takav život. Tako da ne želim ni da razmišljam u tom pravcu. Kao što ne bi niko ko je ostavljen kao beba. Želim samo da se situacija tamo nekada popravi. Jer su to ipak ljudi kojima je velika nepravda napravljena od strane istih koji su napravili nepravdu i u Srbiji u kojoj sam usvojena. Sve u svemu ponosna sam jako na moju porodicu, volim svoju zemlju volim region i ne bi je menjala ni za šta. Ali volim i Istok i samo želim da tamo bude mir - rekla je tada Ivana.

