Tri kuće sagradila je samo od jedne pesme: Snežanu Jovanović Šikicu zovu kraljicom štimunga, a pevala je i na kamionu

Snežana Jovanović Šikica proslavila se hitom "Ala bi se šikicala" koji joj je doneo enormnu popularnost i zaradu.

Zahvaljujući samo jednoj pesmi Snežana Jovanović Šikica sagradila je čak tri kuće, tvrdi da ne postoji mesto na kojem nije pevala, ali i da je magistrala bila najveća škola za nju.

Šikica je ponosna na svoje poreklo i ističe da je zbog toga rođena sa posebnim osećajem za muziku i publiku koja je obožava.

- Ja sam ciganske, ne romske nacionalnosti, ne stidim se da kažem da sam sprska Ciganka. Godinama radim pošteno svoj posao, ne fantaziram. Ja sam uvek ista, kako sam počela, takva sam i ostala. Ne stidim se posla koji radim. I dan danas smatram da nisi pevač ako ne prođeš kafanu, kafansku školu i fakultet. Kad prođeš kafanu, onda znaš da si zreo čovek. Mislim da svaki pevač mora da prođe kafanu, svadbu, šatore da bi dostigao nešto u životu - rekla je Šikica.

Ne stidi se da javno govori o interesantnim i ludim zahtevima koji su gosti imali od nje.

- Normalno da mi muzičari moramo da napravimo štimung gde god da je. Ja sam pevala nekada i na drvetu i na kamionu, ne stidim se toga. Sad mogu da izađem na ulicu i da pevam, da se snađem ako zatreba. A sad je moderno da pevaš po restoranima, dobro tu su i šatori… Mada, nedostaju mi vašari - istakla je ona i dodala da su muzičari nekad bili raspoloženi za šalu na nastupima, što je danas retkost.

Tako se prisetila i anegdote sa jedne svirke na kojoj je njen muzičar završio na drvetu.

- Bio je jedan naš prijatelj koji je popeo violinistu na drvo i uzeo sekiru i počeo kao da seče to drvo. To su bile šale i to je zapravo čar našeg posla, čisto da ne bude dosadno. Muzičar mora uvek da bude raspoložen - rekla je Šikica i poentirala:

- Uzmeš mikrofon, ideš, upadaš i simpatičan si ljudima samo ako se uvek smeješ i ako im lepo priđeš. Takav je posao, iako ti nije do pevanja, prosto moraš da se smeješ - zaključila je pevačica.

Autor: Nikola Žugić