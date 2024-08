Nakon proslave zlatnih sportista na kojoj nije pevao Đani doneo odluku: Rešio je da preseče! Neće mene niko više da zeza

Radiša Trajković Đani doneo je odluku o svojim nastupima,koja na snagu stupaju odmah,a tiče se odavanja časti sportistima i ostalima koji predstavljaju našu zemlju u svetu, a gde je on pozvan da upriliči njhovo veselje povodom pobede.

Ta odluka je nepromenjena i odnosi se na grupne nastupe.

Evo o čemu se radi. Velika se prašina podigla zbog toga što jedan od najtraženijih folekara nije otpevao nijednu pesmu na slavlju naših sportista koje je bilo upriličeno u ponedeljak u jednom prestoničkom lokalu u kom je trebalo da nastupa i razveseli uspešne sportiste koji su se iz Pariza vratili sa medaljama.

Ipak, Đani nije uspeo da dođe na red od svojih kolega, te je na društvenim mrežama izrazio nezadovoljstvo zbog svega što mu se desilo.

- Ja dođem u 22h i čekam da ispoštujem moje sportiste i moju familiju. Čekam da pevam… A velike zvezde od mojih kolega naravno održe koncert? A dogovor svi po par pesama! Otišao sam u pet, nisam ni otpevao nijednu pesmu! Izvinjavam se braći i drugovima, nije fer. Bio tu, al’ ponižen“, napisao je Đani na Instagramu.

Tim povodom odmah smo kontaktirali pevača koji je bio otvoren u razgovoru sa našom novinarkom, te nam je otkrio šta se zapravo desilo i kako se sada oseća.

- Sve što sam želeo da kažem o tome napisao sam jutros. Znači, nije fer, šta sam ja trebao... Da u 7 ujutru pevam? Šta sam ja tu, čistačica? A došao sam prvi u 22h. Novak Đoković i ja smo prvi došli, niko nije bio od kolega, dakle prvi sam stigao - rekao je za Kurir besno Đani.

- Ja sam seo normalno i kulturno i čekao sam svoj red, mislio sam da ima neke ljudskosti, ali kada sam video da nema ni ljudskosti ni ništa ja sam oko pet ujutru ustao i došao kući i legao da spavam. Najiskrenije, bilo mi je baš krivo - kaže pevač koji se osvrnuo na to šta mu je još zasmetalo na sinoćnoj proslavi.

- Svi su me pitali "Ajde Đani kad ćeš da pevaš?", ja sam im rekao da čekam da završe kolege jer nisam otišao tamo da otimam mikrofon i da se bijem na bini nego da veselim taj narod, te ljude, te dobre momke - rekao nam je Đani.

Nakon toga zasedao je stručni štab na čelu sa Trajkovićem koji je svim menadžerima sa kojima sarađuje saopštio da ubuduće mora tačno da se zna kad on nastupa i to da se ispoštuje u suprotnom neće da popunjava prazno mesto nego će on da nađe način kako da se zahvali onima koju su ga pozvali.

Izvor blizak pevaču do detalja priča zbog čaga se odlučio na ovaj korak:

- Ako je neko fer onda je to Đani. On svakome želi da izađe u susret, naročito kada cela Srbija slavi i kada naši sportisti, umetnici, ma bilo ko želi da ga čuje. On je bez ikakvog ličnog interesa bio na ovoj zabavi. I zaista je tako kako je rekao, prvi je došao. Nije hteo da se gura i strpljivo je čekao svoj red. Zato da se ne bi ovako nešto ponavljalo, Đani je odlučio da ubuduće mu se tačno kaže satnica kad nastupa i toga će da se pridržava - priča naš izvor blizak pevaču.

